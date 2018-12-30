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      На вершине мира: чем поражает интерьер пентхауса в доме Захи Хадид в Нью-Йорке

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      Роскошный пентхаус на верхнем этаже дома, который лично спроектировала известная архитектор Заха Хадид, выставлен на продажу.

      Он обойдется ценителям современной архитектуры и панорам "Большого яблока" примерно в 50 миллионов долларов.

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      Всего в здании 520 West 28th Street предусмотрено 39 жилых квартир.

      Просторный пентхаус занимает последних три этажа многоэтажки. Именно он является самым дорогим жилищем в комплексе.

      Інтер'єр пентхаус Заха Хадід Нью-ЙоркИнтерьер пентхауса в доме Захи Хадид в Нью-Йорке

      Дизайном интерьера занимались мастера из бюро Zaha Hadid Architects.

      Они продумали все до мелочей: пространство наполняет помещение максимум естественного света, который проникает через сплошные панорамные окна.

      пентхаус Заха Хадід Нью-Йорк

      Сквозь панорамные окна открывается великолепный вид на Нью-Йорк

      Центральной композицией пентхауса является белоснежная лестница, которую лично проектировала архитектор.

      пентхаус Заха Хадід Нью-ЙоркЛестницу в квартире проектировала лично Заха Хадид

      На гигантской площади в 637 квадратов предусмотрели 5 спален, гостиную, кухню со столовой, гардероб, несколько ванных комнат и патио.

      Для тех, кто не захочет преодолевать несколько десятков ступенек на террасу, чтобы насладиться невероятными видами Нью-Йорка, предусмотрен лифт.

      тераса пентхаус Заха Хадід Нью ЙоркСобственная терраса на последнем этаже пентхауса в доме Захи Хадид в Нью-Йорке

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      Теги: Новости США Новости недвижимости мира Новости недвижимости Фотоновости Дизайн Идеи для интерьера Крутые здания Архитектура
      Источник: 24 Канал
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