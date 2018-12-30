На вершине мира: чем поражает интерьер пентхауса в доме Захи Хадид в Нью-Йорке
Роскошный пентхаус на верхнем этаже дома, который лично спроектировала известная архитектор Заха Хадид, выставлен на продажу.
Он обойдется ценителям современной архитектуры и панорам "Большого яблока" примерно в 50 миллионов долларов.
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Всего в здании 520 West 28th Street предусмотрено 39 жилых квартир.
Просторный пентхаус занимает последних три этажа многоэтажки. Именно он является самым дорогим жилищем в комплексе.
Интерьер пентхауса в доме Захи Хадид в Нью-Йорке
Дизайном интерьера занимались мастера из бюро Zaha Hadid Architects.
Они продумали все до мелочей: пространство наполняет помещение максимум естественного света, который проникает через сплошные панорамные окна.
Сквозь панорамные окна открывается великолепный вид на Нью-Йорк
Центральной композицией пентхауса является белоснежная лестница, которую лично проектировала архитектор.
Лестницу в квартире проектировала лично Заха Хадид
На гигантской площади в 637 квадратов предусмотрели 5 спален, гостиную, кухню со столовой, гардероб, несколько ванных комнат и патио.
Для тех, кто не захочет преодолевать несколько десятков ступенек на террасу, чтобы насладиться невероятными видами Нью-Йорка, предусмотрен лифт.
Собственная терраса на последнем этаже пентхауса в доме Захи Хадид в Нью-Йорке