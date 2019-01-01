Подалі від цивілізації: мінімалістичний особняк на острові у Шотландії

Архітектори зі струдії Dualchas Architects облаштували компактний будинок для відпочинку на шотландському острові Скай.

Будинок з першого погляду захоплює своє скромністю.

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У його екстер'єрі немає нічого зайвого – стримана чорна "коробка" посеред поля.



Мінімалістичний будинок на окраїні острова у Шотландії

Натомість зсередини через великі панорамні вікна відкривається неймовірні краєвиди на запаморочливі шотландські пейзажі.

Дизайнери – брати-близнюки Аласдар і Ніл Стівен – назвали своє творіння Harlosh. Вони будували його на замовлення клієнта, який бажав усамітнитись на окраїні Шотландії.



Мінімалістичний будинок на острові Скай у Шотландії

Будинок схований від сторонніх поглядів, коли люди проїжджають повз ділянку автівкою, і відкривається лише тоді, коли до нього спускатись пішки з вершини гірського хребта.

За задумом архітекторів, таке розташування має мало б підкреслити відчуття усамітненості і віддаленості від цивілізації.

Мінімалістично він облаштований й всередині. Великі вікна, які розміщені одні навпроти одних, наповнюють будівлю достатнім природнім освітленням. Кухня і їдальня розташовані на одному рівні, а от спальню вирішили трохи "опустити", щоб додати їй більшої інтимності та затишку.



Інтер'єр будинку на острові Скай у Шотландії

Стриманий інтер'єр виконаний у чорно-білих кольорах, а мінімум меблів та аксесуарів додають відчуття свободи.

Раніше 24 канал писав про творіння українських дизайнерів з архітектурного бюро Drozdov & Partners на березі Чорного моря біля Одеси.