Подальше от цивилизации: минималистичный особняк на острове в Шотландии
Архитекторы из струдии Dualchas Architects обустроили компактный дом для отдыха на шотландском острове Скай.
Дом с первого взгляда захватывает свое скромностью.
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В его экстерьере нет ничего лишнего - сдержанная черная "коробка" посреди поля.
Минималистичный дом на окраине острова в Шотландии
Зато изнутри через большие панорамные окна открываются невероятные виды на головокружительные шотландские пейзажи.
Дизайнеры – братья-близнецы Аласдар и Нил Стивен – назвали свое творение Harlosh. Они строили его по заказу клиента, который хотел уединиться на окраине Шотландии.
Минималистичный дом на острове Скай в Шотландии
Дом скрыт от посторонних глаз, когда люди проезжают мимо участка на автомобиле, и открывается только тогда, когда к нему спускаешься пешком с вершины горного хребта.
По замыслу архитекторов, такое расположение должно подчеркнуть ощущение уединенности и удаленности от цивилизации.
Минималистично он оснащен и внутри. Большие окна, расположенные друг напротив друга, наполняют здание достаточным естественным освещением. Кухня и столовая расположены на одном уровне, а вот спальню решили немного "опустить", чтобы придать ей большей интимности и уюта.
Интерьер дома на острове Скай в Шотландии
Сдержанный интерьер выполнен в черно-белых цветах, а минимум мебели и аксессуаров придают ощущение свободы.
Ранее 24 канал писал о творении украинских дизайнеров из архитектурного бюро Drozdov&Partners на берегу Черного моря возле Одессы.
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