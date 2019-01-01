Подальше от цивилизации: минималистичный особняк на острове в Шотландии

Архитекторы из струдии Dualchas Architects обустроили компактный дом для отдыха на шотландском острове Скай.

Дом с первого взгляда захватывает свое скромностью.

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В его экстерьере нет ничего лишнего - сдержанная черная "коробка" посреди поля.

Минималистичный дом на окраине острова в Шотландии

Зато изнутри через большие панорамные окна открываются невероятные виды на головокружительные шотландские пейзажи.

Дизайнеры – братья-близнецы Аласдар и Нил Стивен – назвали свое творение Harlosh. Они строили его по заказу клиента, который хотел уединиться на окраине Шотландии.

Минималистичный дом на острове Скай в Шотландии

Дом скрыт от посторонних глаз, когда люди проезжают мимо участка на автомобиле, и открывается только тогда, когда к нему спускаешься пешком с вершины горного хребта.

По замыслу архитекторов, такое расположение должно подчеркнуть ощущение уединенности и удаленности от цивилизации.

Минималистично он оснащен и внутри. Большие окна, расположенные друг напротив друга, наполняют здание достаточным естественным освещением. Кухня и столовая расположены на одном уровне, а вот спальню решили немного "опустить", чтобы придать ей большей интимности и уюта.

Интерьер дома на острове Скай в Шотландии

Сдержанный интерьер выполнен в черно-белых цветах, а минимум мебели и аксессуаров придают ощущение свободы.

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