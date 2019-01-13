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      Топ-10 самых ожидаемых сооружений 2019 года

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      Топ-10 самых ожидаемых сооружений 2019 года
      Топ-10 самых ожидаемых сооружений 2019 года / Коллаж 24 канала

      Они поражают масштабами, невероятными проектами и футуристическим воплощением. Как выглядят и чем удивляют самые ожидаемые здания 2019 года.

      1. Аэропорт Дасин в Пекине

      Дизайн проекта еще при жизни создала известная ирано-британский архитектор Заха Хадид. После ее смерти в 2016-м над реализацией уже работало основанное ею архитектурное бюро Zaha Hadid Architects.

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      После открытия этот аэропорт площадью более 2,3 миллионов квадратных метров получит звание крупнейшего в мире – он сможет принимать до 72 миллионов человек в год. В аэропорту будет 7 взлетно-посадочных полос и 78 гейтов.

      Несмотря на гигантские размеры архитекторы уверяют, что для пассажиров он будет максимально простым в пользовании. Дизайн терминалов, по их словам, имеет целью минимизировать расстояния между стойкой регистрации, залом ожидания и выходами на посадку.

      аеропорт Пекін Дасін Китай
      Проект крупнейшего в мире аэропорта Дасин в Китае

      аеропорт Пекін Заха Хадід

      Аэропорт сможет вмещать до 72 миллионов пассажиров в год

      2. Музей в Гонконге М+

      В 2019-м свои двери откроет M+ – огромный музей в Гонконге, посвященный искусству, дизайну, архитектуре и кино. Его проектированием занималось швейцарское архитектурное бюро Herzog & de Meuron.

      После открытия музей претендует на звание одного из крупнейших музеев визуальной культуры в мире.

      музей Гонконг М+
      Проект музея М+ в Гонконге

      музей Гонконг

      Визуализация проекта музея М+ в Гонконге

      3. Небоскреб Steinway Tower

      Здание по адресу 111 West 57th Street в Нью-Йорке смело претендует на звание одного из самых впечатляющих небоскребов планеты.

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      Еще до открытия проект от бюро SHoP Architects успели окрестить "самым худым" небоскребом.

      Высота 82-этажного сооружения составляет 435 метров, а с его верхних этажей открываются невероятные виды на Центральный парк и Манхэттен.

      4. Vessel, Нью-Йорк

      Еще одной впечатляющей постройкой, которая откроется в Нью-Йорке в этом году, является творение британского дизайнера Томаса Гетервика.

      Здание, сконструированно из 154 пар лестниц, и внешне напоминает пчелиные соты.

      По замыслу авторов, оно должна стать еще одной туристической приманкой восходящей части Хадсон-Ярда на западной стороне Манхэттена. Посетители смогут посмотреть на этот район Нью-Йорка совсем "под другим углом".

      Нью-Йорк Vessel
      Проект здания Vessel y Нью-Йорке

      сходи Манхеттен Нью-Йорк Vessel

      154 пар лестницы соединены между собой в здании Vessel в Нью-Йорке

      5. Отель nhow Amsterdam RAI

      Архитектурное бюро OMA продолжает воплощать свои смелые идеи в Нидерландах.

      Вслед за геометрическим жилым комлексом в Роттердаме, "треугольный" отель по их проекту появится в столице страны. Здание Amsterdam RAI hotel состоит из трех застекленных объемных треугольников, соединенных между собой под разными углами.

      После открытия этот отель на 650 номеров высотой 91 метр станет крупнейшим в странах Бенилюкс.

      готель Амстердам Нідерланди
      Отель Amsterdam RAI откроется в 2019

      готель Амстердам Нідерланди
      Сооружение станет крупнейшим на территории Бенилюкс

      6. Национальный музей Катара

      Музей, от которого перехватывает дыхание, площадью более 225 тысяч квадратных метров, уже в марте 2019-го откроется в столице Катара Дохе.

      Автор проекта – известный французский архитектор Жан Нувель. Его авторству также принадлежит революционный музей Лувр Абу-Даби, который открылся в 2017-ом.

      Фасад National Museum of Qatar напоминает ювелирно соединенные между собой диски.

      музей Катар
      Национальный музей Катара

      Экспозиции музея через тысячи археологических достояний имеют целью показать великую историю ближневосточной нации.

      Музей Доха Катар
      Национальный Музей Катара откроется в Дохе в 2019-м

      7. The Shed, Нью-Йорк

      Еще одной "изюминкой" западной части Манхэттена в Нью-Йорке в этом году станет культурный центр The Shed.

      Разработанный в коллаборации Diller Scofidio + Renfro и Rockwell Group, он станет главным культурным центром района, где будут проходить выставки, концерты, спектакли и другие различные события.

      Нью-Йорк Манхеттен The Shed
      Здание выставочного центра The Shed на Манхэттене

      The Shed Нью-Йорк МанхеттенПроект здания The Shed в Нью-Йорке

      8. Vancouver House

      По проету датского архитектора Бьярке Ингельса в столице Британской Колумбии в Канаде появилось здание, на которое, на первый взгляд, не действуют законы физики.

      Башня с узкой треугольной основой вырастает в сооружение прямоугольной формы, как будто плавно раскручиваясь вокруг собственной оси.

      Этот жилой небоскреб высотой более 150 метров станет четвертым по высоте в Ванкувере.

      Ванкувер хмарочос
      Жилой небоскреб Vancouver House

      9. Tainan Axis в Тайване

      По визуализации проекта нидерландского архитектурного бюро MVRDV трудно верится, что это публичное пространство с деревьями и озерами заменит торговый центр посреди мегаполиса.

      Tainan Axis с набережными, пляжами и деревьями возводят на остатках старой бетонной конструкции.

      Авторы проекта решили полностью не сравнивать с землей бывший торговый центр, чтобы таким образом напоминать посетителям об истории этого места.

      Тайвань Тайнань
      Публичное пространство на месте бывшего торгового центра появится в Тайване

      Тайвань Тайнань публічний простір торговий центр
      Визуализация пространства Tainan Axis в Тайване

      10. Perspektivenweg, Австрия

      В 2019-м норвежская студия Snøhetta представит серию необычных смотровых площадок в австрийских Альпах близ Инсбрука.

      Смотрите также: Как выглядит туалет, из которого можно любоваться полярным сиянием

      Конструкции, в виде выступов над склонами, рассчитаны в основном на туристов.

      Они дают возможность буквально окунуться в невероятные горные пейзажи и насладиться сказочной красотой Тирольских Альп.

      Оглядовий майданчик Австрія Альпи
      Смотровая площадка от Snøhetta в Австрии

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      Автор: Наталья Сколоздра
      Теги: Новости недвижимости Путешествия Крутые здания Архитектура Новости недвижимости мира
      Источник: 24 канал
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