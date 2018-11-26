В центре Лондона появится 300-метровый "Тюльпан": футуристические фото

В центре Лондона планируют построить небоскреб высотой более 300 метров с романтическим названием The Tulip ("Тюльпан").

Проект новой высотки, которая на уровне с другими небоскребами столицы Великобритании станет ее визитной карточкой, представила известная архитектурная компания Foster + Partners.

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Эффектная башня высотой 304 метра визуально действительно напоминает бутон тюльпана.

Небоскреб "Тюльпан" может появиться в Лондоне уже в 2025-м году

Проект строительства был завершен в ноябре 2018-го и в случае его одобрения строительство нового символа города должно начаться в 2020-м году и продлится 5 лет.

Башня будет включать смотровые площадки, галереи и небесные мосты. На верхушке "Тюльпана" также планируют разместить ресторан и бар, где за обедом или ужином можно будет любоваться невероятными пейзажами города.

Невероятный вид, который открывается с вершины небоскреба "Тюльпан" в Лондоне

По замыслу архитекторов, здание будет включать в себя и образовательную зону – классные комнаты, которые будут предлагать до 20 тысяч бесплатных мест в год для лондонских школьников.

В небоскребе "Тюльпан" будет предусмотрена образовательная зона

К слову, известный британский архитектор Норман Фостер и его бюро являются авторами таких известных зданий Лондона, как Сент-Мэри Экс 30, более известного как "Огурец", здание мэрии Сити-холл, мост Миллениум, стадион "Уэмбли" и других.

Ранее самый высокий жилой небоскреб открыли в Стокгольме.