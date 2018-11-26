19:18
26 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, 25 ноября
      Вести. RU. Жир. Психиатрическая экспертиза нардепов. Порошенко хочет в Лондон
      Вєсті.UA
      12:07, 25 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      В центре Лондона появится 300-метровый "Тюльпан": футуристические фото

      69 Читати новину українською

      В центре Лондона планируют построить небоскреб высотой более 300 метров с романтическим названием The Tulip ("Тюльпан").

      Проект новой высотки, которая на уровне с другими небоскребами столицы Великобритании станет ее визитной карточкой, представила известная архитектурная компания Foster + Partners.

      Смотрите также: Знаменитая Пизанская башня начала выравниваться

      Эффектная башня высотой 304 метра визуально действительно напоминает бутон тюльпана.

      Хмарочос Тюльпан Лондон

      Небоскреб "Тюльпан" может появиться в Лондоне уже в 2025-м году

      Проект строительства был завершен в ноябре 2018-го и в случае его одобрения строительство нового символа города должно начаться в 2020-м году и продлится 5 лет.

      Башня будет включать смотровые площадки, галереи и небесные мосты. На верхушке "Тюльпана" также планируют разместить ресторан и бар, где за обедом или ужином можно будет любоваться невероятными пейзажами города.

      хмарочос тюльпан Лондон

      Невероятный вид, который открывается с вершины небоскреба "Тюльпан" в Лондоне

      По замыслу архитекторов, здание будет включать в себя и образовательную зону – классные комнаты, которые будут предлагать до 20 тысяч бесплатных мест в год для лондонских школьников.

      Хмарочос тюльпан Лондон

      В небоскребе "Тюльпан" будет предусмотрена образовательная зона

      К слову, известный британский архитектор Норман Фостер и его бюро являются авторами таких известных зданий Лондона, как Сент-Мэри Экс 30, более известного как "Огурец", здание мэрии Сити-холл, мост Миллениум, стадион "Уэмбли" и других.

      via GIPHY

      Ранее самый высокий жилой небоскреб открыли в Стокгольме.

      Теги: Новости недвижимости Архитектура и дизайн Великобритания Лондон Новости недвижимости мира Фотоновости
      Источник: dezeen.com
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Военное положение для украинской экономики: что будет с курсом, зарплатами и пенсиями
      сегодня , 19:05 Военное положение для украинской экономики: что будет с курсом, зарплатами и пенсиями
      Яніна Ткачук 1015
      Военное положение: какие ограничения ждут украинцев (инфографика)
      сегодня , 17:06 Военное положение: какие ограничения ждут украинцев (инфографика)
      Яніна Ткачук 16749
      Конфликт в Азовском море: реакция и обязательства мира
      сегодня , 17:02 Конфликт в Азовском море: реакция и обязательства мира
      3052
      Конфлікт в Азовському морі: про воєнний стан, війну і вибори
      сегодня , 16:56 Конфлікт в Азовському морі: про воєнний стан, війну і вибори
      Артем Овдієнко 1886
      Военное положение и мобилизация: кому и когда нужно идти в военкомат
      сегодня , 15:38 Военное положение и мобилизация: кому и когда нужно идти в военкомат
      Євгенія Мазур 40423
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Отчаянная борьба человека с морем - все ради крабов - в "Адской работе"
       19 апреля 2013 , 11:31 1
      Wikipedia выбрала лучшие фото природы Украины
       7 декабря 2016 , 21:09
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук