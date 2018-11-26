У центрі Лондона з'явиться 300-метровий "Тюльпан": футуристичні фото

У центрі Лондона планують збудувати хмарочос висотою понад 300 метрів із романтичною назвою The Tulip ("Тюльпан").

Проект нової висотки, який на рівні з іншими хмарочосами столиці Великобританії стане її візитівкою, представила відома архітектурна компанія Foster + Partners.

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Ефектна вежа висотою 304 метри візуально й справді нагадує бутон тюльпана.



Хмарочос "Тюльпан" може з'явитись у Лондоні вже у 2025-му році

Проект будівництва був завершений у листопаді 2018-го і у разі його схвалення, будівництво нового символу міста має розпочатись у 2020-му році і триватиме 5 років.

Вежа включатиме оглядові майданчики, галереї та небесні мости. На верхівці "Тюльпану" також планують розмістити ресторан та бар, де за обідом чи вечерею можна буде милуватись неймовірними краєвидами міста.



Неймовірний краєвид, який відкриватиметься з вершини хмарочосу "Тюльпан" у Лондоні

За задумом аріхтекторів, будівля включатиме й освітню зону – класні кімнати, які пропонуватимуть до 20 тисяч безкоштовних місць на рік для лондонських школярів.



У хмарочосі "Тюльпан" буде передбачена освітня зона

До слова, відомий британський архітектор Норман Фостер та його бюро є авторами таких відомих споруд Лондона як Сент-Мері Екс 30, більш відомої як "Огірок", будівлі мерії Сіті-холл, мосту Міленіум, стадіону "Вемблі" та інших.

Раніше найвищий житловий хмарочос відкрили у Стокгольмі.