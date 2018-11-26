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      У центрі Лондона з'явиться 300-метровий "Тюльпан": футуристичні фото

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      У центрі Лондона планують збудувати хмарочос висотою понад 300 метрів із романтичною назвою The Tulip ("Тюльпан").

      Проект нової висотки, який на рівні з іншими хмарочосами столиці Великобританії стане її візитівкою, представила відома архітектурна компанія Foster + Partners.

      Дивіться також: Знаменита Пізанська вежа почала вирівнюватись

      Ефектна вежа висотою 304 метри візуально й справді нагадує бутон тюльпана.

      Хмарочос Тюльпан Лондон
      Хмарочос "Тюльпан" може з'явитись у Лондоні вже у 2025-му році

      Проект будівництва був завершений у листопаді 2018-го і у разі його схвалення, будівництво нового символу міста має розпочатись у 2020-му році і триватиме 5 років.

      Вежа включатиме оглядові майданчики, галереї та небесні мости. На верхівці "Тюльпану" також планують розмістити ресторан та бар, де за обідом чи вечерею можна буде милуватись неймовірними краєвидами міста.

      хмарочос тюльпан Лондон
      Неймовірний краєвид, який відкриватиметься з вершини хмарочосу "Тюльпан" у Лондоні

      За задумом аріхтекторів, будівля включатиме й освітню зону – класні кімнати, які пропонуватимуть до 20 тисяч безкоштовних місць на рік для лондонських школярів.

      Хмарочос тюльпан Лондон
      У хмарочосі "Тюльпан" буде передбачена освітня зона

      До слова, відомий британський архітектор Норман Фостер та його бюро є авторами таких відомих споруд Лондона як Сент-Мері Екс 30, більш відомої як "Огірок", будівлі мерії Сіті-холл, мосту Міленіум, стадіону "Вемблі" та інших.

      via GIPHY

      Раніше найвищий житловий хмарочос відкрили у Стокгольмі.

      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Лондон Великобританія Архітектура і дизайн Фотоновини
      Джерело: dezeen.com
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