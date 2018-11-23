Знаменитая Пизанская башня начала выравниваться

Пизанская башня, которая расположена в Италии, перестала падать и даже несколько выровнялась благодаря стараниям инженеров, которые более 20 лет пытаются изменить ее наклон.

На начало работ, верх 57-метровой башни отклонялся от оси почти на четыре с половиной метра.

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В 2001 году Пизанская башня стала на 45 сантиметров ровнее. Сейчас – еще на 4 сантиметра.

Мы установили серию труб со сверлами, которые отбирали почву с противоположной стороны отклонения башни. Благодаря отсутствию почвы под ее основой, башня, можно сказать, начала выравниваться. Так что теперь ее наклон менее критичен,

– рассказал технический директор по реконструкции Роберто Чело.

Видеокомментарий Роберта Чело:

Клониться Пизанская башня начала еще тогда, когда ее только строили, в 12 веке. А все потому, что Пизанская башня стоит на глиняном участке, мягком с южной стороны.