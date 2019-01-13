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      Топ-10 найбільш очікуваних споруд 2019 року

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      Топ-10 найбільш очікуваних споруд 2019 року
      Топ-10 найбільш очікуваних споруд 2019 року / Колаж 24 каналу

      Вони вражають масштабами, неймовірними проектами та футуристичним втіленням. Як виглядають і чим дивують найбільш очікувані будівлі 2019 року.

      1. Аеропорт Дасін у Пекіні

      Дизайн проекту ще за життя створила відома ірано-британська архітекторка Заха Хадід. Після її смерті у 2016-му над реалізацією вже працювало засноване нею архітектурне бюро Zaha Hadid Architects.

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      Після відкриття цей аеропорт площею понад 2,3 мільйони метрів квадратних отримає звання найбільшого у світі – він зможе приймати до 72 мільйонів осіб на рік. Аеропорт матиме 7 злітно-посадкових смуг та 78 гейтів.

      Попри гігантські розміри архітектори запевняють, що для пасажирів він буде максимально простим у користуванні. Дизайн терміналів, за їхніми словами, має на меті мінімізувати відстані між стійкою реєстрації, залом очікування та виходами на посадку.

      аеропорт Пекін Дасін Китай
      Проект найбільшого у світі аеропорту Дасін у Китаї

      аеропорт Пекін Заха Хадід
      Аеропорт зможе вміщати до 72 мільйонів пасажирів на рік

      2. Музей у Гонконгу М+

      У 2019-му свої двері відчинить M+ – величезний музей у Гонконгу, присвячений мистецтву, дизайну, архітектурі та кіно. Його проектуванням займалось швейцарське архітектурне бюро Herzog & de Meuron.

      Після відкриття музей претендує на звання одного з найбільших музеїв візуальної культури у світі.

      музей Гонконг М+
      Проект музею М+ у Гонконгу

      музей Гонконг
      Візуалізація проекту музею М+ у Гонконгу

      3. Хмарочос Steinway Tower

      Будівля за адресою 111 West 57th Street у Нью-Йорку сміливо претендує на звання одного з найбільш вражаючих хмарочосів планети.

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      Ще до відкриття проект від бюро SHoP Architects встигли охрестити "найхудішим" хмародером.

      Висота 82-поверхової споруди становить 435 метрів, а з його найвищих поверхів відкриваються неймовірні краєвиди на Центральний парк та Манхеттен.

      4. Vessel, Нью-Йорк

      Іще однією вражаючою спорудою, що відкриється у Нью-Йорку цьогоріч, є творіння британського дизайнера Томаса Гетервіка.

      Будівля, сконструйована зі 154 пар сходів, і зовні нагадує бджолині соти.

      За задумом авторів, вона має стати ще однією туристичною принадою висхідної частини Хадсон-Ярду на західній стороні Манхеттена. Відвідувачі зможуть подивитись на цей район Нью-Йорка зовсім "під іншим кутом".

      Нью-Йорк Vessel
      Проект будівлі Vessel y Нью-Йорку

      сходи Манхеттен Нью-Йорк Vessel
      154 пар сходів з'єднані між собою у будівлі Vessel у Нью-Йорку

      5. Готель nhow Amsterdam RAI

      Архітектурне бюро OMA продовжує втілювати свої сміливі ідеї у Нідерландах.

      Вслід за геометричним житловим комлексом у Роттердамі, "трикутний" готель за їхнім проектом з'явиться в столиці країни. Будівля Amsterdam RAI hotel складається з трьох засклених об'ємних трикутників, з'єднаних між собою під різнимии кутами.

      Після відкриття цей готель на 650 номерів висотою 91 метр стане найбільшим у країнах Бенілюкс.

      готель Амстердам Нідерланди
      Готель Amsterdam RAI відкриється у 2019

      готель Амстердам Нідерланди
      Споруда стане найбільшою на території Бенілюкс

      6. Національний музей Катару

      Музей, від якого перехоплює подих площею понад 225 тисяч метрів квадратних, вже у березні 2019-го відкриється у столиці Катару Досі.

      Автор проекту – відомий французький архітектор Жан Нувель. Його авторству також належить революційний музей Лувр Абу-Дабі, який відкрився у 2017-му.

      Фасад National Museum of Qatar нагадує ювелірно з'єднані між собою диски.

      музей Катар
      Національний музей Катару

      Експозиції музею через тисячі археологічних надбань мають на меті показати величну історію близькосхідної нації.

      Музей Доха Катар
      Національний Музей Катару відкриється у Досі у 2019-му

      7. The Shed, Нью-Йорк

      Ще однією "родзинкою" західної частини Манхеттена у Нью-Йорку цьогоріч стане культурний центр The Shed.

      Розроблений у колаборації Diller Scofidio + Renfro і Rockwell Group, він стане головним культурним центром району, де проходитимуть виставки, концерти, вистави та інші різноманітні події.

      Нью-Йорк Манхеттен The Shed
      Будівля виставкового центру The Shed на Манхеттені

      The Shed Нью-Йорк Манхеттен
      Проект будівлі The Shed у Нью-Йорку

      8. Vancouver House

      За проетом данського архітектора Б'ярке Інгельса у столиці Британської Колумбії у Канаді з'явилась будівля, на яку, на перший погляд, не діють закони фізики.

      Вежа з вузької трикутної основи виростає у споруду прямокутної форми, ніби плавно розкручуючись навколо власної осі.

      Цей житловий хмарочос висотою понад 150 метрів стане четвертим за висотою у Ванкувері.

      Ванкувер хмарочос
      Житловий хмарочос Vancouver House

      9. Tainan Axis у Тайвані

      З візуалізації проекту нідерландського архітектурного бюро MVRDV важко віриться, що цей публічний простір з деревами та озерами замінить торговий центр посеред мегаполісу.

      Tainan Axis з набережними, пляжами і деревами зводять на залишках старої бетонної конструкції.

      Автори проекту вирішили повністю не зрівнювати з землею колишній торговий центр, аби таким чином нагадувати відвідувачам про історію цього місця.

      Тайвань Тайнань
      Публічний простір на місці колишнього торгового центру з'явиться у Тайвані

      Тайвань Тайнань публічний простір торговий центр
      Візуалізація простору Tainan Axis у Тайвані

      10. Perspektivenweg, Австрія

      У 2019-му норвезька студія Snøhetta представить серію незвичних оглядових майданчиків в австрійських Альпах поблизу Інсбрука.

      Дивіться також: Як виглядає туалет, з якого можна милуватись полярним сяйвом

      Конструкції, у вигляді виступів над схилами, розраховані здебільшого на туристів.

      Вони дають можливість буквально поринути у неймовірні гірські краєвиди і насолодитись казковою красою Тірольських Альп.

      Оглядовий майданчик Австрія Альпи
      Оглядовий майданчик від Snøhetta в Австрії

      Дивіться також:
      Автор: Наталя Сколоздра
      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Архітектура Круті будівлі Подорожі
      Джерело: 24 канал
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