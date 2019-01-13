Де у світі збудували рекордну кількість хмарочосів: масштаби вражають

2018-й став роком рекордів у будівництві надвисоких будівель на планеті.

Як пише видання Dezeen, торік у світу завершили будівництво 18 нових хмарочосів. На сьогодні це найбільша кількість, яка коли-небудь дотепер з'являлась за рік.

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У рейтингу країн-хмародерів впевнено лідирує Китай.

Згідно зі щорічним звітом організації Сouncil on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), минулого року у Піднебесній завершили будівництво 11 споруд, висота яких перевищує 300 метрів.

За даними CTBUH, 88 зі 143-х будівель, висотою понад 200 метрів, завершених у 2018-му, були також зведені у Китаї.

Найвищою будівлею, що побачила світ у 2018-му, став новий хмарочос CITIC Tower у Пекіні. Його висота 528 метрів і на сьогодні він є 9-ю за висотою будівлею планети.



Хмарочос CITIC Tower у Пекіні став найвищою спорудою, збудованою у 2018

За підрахунками фахівців, загалом це був рекордний для країни рік. Для порівняння, у 2016-му в Китаї збудували 86 висотних будівель, а у 2017-му – 80.



Панорама Пекіна з хмарочосом CITIC Tower

Друге місце у рейтингу країн за кількістю добудованих хмарочосів – за США.

Торік тут з'явилось 13 нових будівель висотою понад 200 метрів.

Трійку лідерів за кількістю зведених висоток замикають ОАЕ, де торік завершили будівництво 10 хмародерів загальною висотою понад 2,6 кілометра.



Рейтинг країн, де у 2018-му з'явилось найбільше хмарочосів