Символ Нью-Йорка хмарочос Chrysler Building виставлений на продаж

Всесвітньо відомий хмарочос Chrysler Building, який є одним з символів Нью-Йорка, виставили на продаж.

Про це пише видання Wall Street Journal з посиланням на Chrysler Building на голову правління компанії NYC Capital Markets Group Дарсі Стейкома.

Дивіться також: Топ-10 надзвичайних будівель світу, які відкрились у 2018 році

Інвестори оцінюють будівлю, яка була зведена майже 80 років тому на Манхеттені, у 800 мільйонів доларів.

На сьогодні хмарочос у стилі ар-деко на 90% належить державному фонду Абу-Дабі – Abu Dhabi Investment Council. Рештою 10% володіє нью-йоркський девелопер Tishman Speyer Properties.

Для продажу будівлі була залучена компанія CBRE Group, яка спеціалізується на комерційній та інвестиційній нерухомості.

Експерти констатують, що на сьогодні Chrysler Building важко конкурувати за потенційних орендарів з ультрасучасними офісними вежами в центрі Нью-Йорка.

Крім того, споруду, будівництво якої почалось майже століття тому, все важче і дорожче ремонтувати та обслуговувати.

New York City’s iconic Chrysler Building is up for sale https://t.co/BPER4xS3nt pic.twitter.com/Z7XQegdMQm — The Wall Street Journal (@WSJ) 10 січня 2019 р.

Чим відомий хмарочос Chrysler Building у Нью-Йорку?Хмарочос Chrysler Building був збудований на замовлення автомобільної корпорації Chrysler у 1930 році (будівництво розпочалось у 1928-му). Висота 77-поверхового будинку в стилі ар-деко – 320 метрів.



До закінчення будівництва Empire State Building у 1931 році Chrysler Building залишалась найвищою будівлею в світі. До середини 1950-х споруда була офіційною штаб-квартирою корпорації Chrysler.