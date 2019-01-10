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      Символ Нью-Йорка хмарочос Chrysler Building виставлений на продаж

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      Chrysler Building виставлений на продаж
      Chrysler Building виставлений на продаж / Getty images

      Всесвітньо відомий хмарочос Chrysler Building, який є одним з символів Нью-Йорка, виставили на продаж.

      Про це пише видання Wall Street Journal з посиланням на Chrysler Building на голову правління компанії NYC Capital Markets Group Дарсі Стейкома.

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      Інвестори оцінюють будівлю, яка була зведена майже 80 років тому на Манхеттені, у 800 мільйонів доларів.

      На сьогодні хмарочос у стилі ар-деко на 90% належить державному фонду Абу-Дабі – Abu Dhabi Investment Council. Рештою 10% володіє нью-йоркський девелопер Tishman Speyer Properties.

      Для продажу будівлі була залучена компанія CBRE Group, яка спеціалізується на комерційній та інвестиційній нерухомості.

      Експерти констатують, що на сьогодні Chrysler Building важко конкурувати за потенційних орендарів з ультрасучасними офісними вежами в центрі Нью-Йорка.

      Крім того, споруду, будівництво якої почалось майже століття тому, все важче і дорожче ремонтувати та обслуговувати.

      Чим відомий хмарочос Chrysler Building у Нью-Йорку?Хмарочос Chrysler Building був збудований на замовлення автомобільної корпорації Chrysler у 1930 році (будівництво розпочалось у 1928-му). Висота 77-поверхового будинку в стилі ар-деко – 320 метрів.

      До закінчення будівництва Empire State Building у 1931 році Chrysler Building залишалась найвищою будівлею в світі. До середини 1950-х споруда була офіційною штаб-квартирою корпорації Chrysler.

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      Теги: Новини нерухомості світу Новини США Нью-Йорк Круті будівлі Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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