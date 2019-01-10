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      Символ Нью-Йорка небоскреб Chrysler Building выставлен на продажу

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      Chrysler Building выставлен на продажу
      Chrysler Building выставлен на продажу / Getty images

      Всемирно известный небоскреб Chrysler Building, который является одним из символов Нью-Йорка, выставили на продажу.

      Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на Chrysler Building на председателя правления компании NYC Capital Markets Group Дарси Стейкома.

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      Инвесторы оценивают здание, которое было возведено почти 80 лет назад на Манхэттене, в 800 миллионов долларов.

      Сегодня небоскреб в стиле ар-деко на 90% принадлежит государственному фонду Абу-Даби – Abu Dhabi Investment Council. Остальными 10% владеет нью-йоркский девелопер Tishman Speyer Properties.

      Для продажи здания была привлечена компания CBRE Group, которая специализируется на коммерческой и инвестиционной недвижимости.

      Эксперты констатируют, что на сегодня Chrysler Building трудно конкурировать из-за потенциальных арендаторов с ультрасовременными офисными башнями в центре Нью-Йорка.

      Кроме того, сооружение, строительство которого началось почти век назад, все труднее и дороже ремонтировать и обслуживать.

      Чем известен небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке?​
      Небоскреб Chrysler Building был построен по заказу автомобильной корпорации Chrysler в 1930 году (строительство началось в 1928-м). Высота 77-этажного дома в стиле ар-деко – 320 метров.

      До окончания строительства Empire State Building в 1931 году Chrysler Building оставался самым высоким зданием в мире. До середины 1950-х здание было официальной штаб-квартирой корпорации Chrysler.

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      Теги: Новости недвижимости Крутые здания Нью-Йорк Новости США Новости недвижимости мира
      Источник: 24 канал
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