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      Топ-5 городов мира, где дороже всего продают недвижимость

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      Где в мире проводят самые дорогие опеарции с недвижимостью
      Где в мире проводят самые дорогие опеарции с недвижимостью / Getty images

      Аналитики авторитетного международного агентства по недвижимости Knight Frank выяснили, в каких городах мира заключают самые дорогие сделки по купле-продаже недвижимого имущества.

      В этом году лидером рейтинга по сделкам по купли-продаже жилья с наибольшим количеством нулей стал Гонконг.

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      По данным аналитиков, там заключили 47 торговых операций на общую сумму 2,5 миллиарда долларов.

      Вторую позицию в этом списке занял Нью-Йорк, где только 39 таких транзакций были проведены на общую сумму 1,5 миллиарда долларов.

      Тройку лидеров замыкает Лондон. В столице Великобритании 38 самых дорогих сделок по купле-продаже недвижимости обошлись также 1,5 миллиарда долларов.

      Первую строчку по показателю стоимости покупки недвижимости занял Гонконг. Как свидетельствуют цифры Knight Frank, в среднем сделка по купле-продаже недвижимого имущества здесь оценивалась в 53 миллиона долларов.

      Специалисты по недвижимости объясняют, что инвестиции в жилые квадратные метры в Гонконге являются привлекательными за счет низкого налога на недвижимость, отсутствия налогов на прирост капитала и наследство.

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      Кроме Гонгонга, Нью-Йорка и Лондона в топ-5 городов мира с самыми дорогими сделками по купле-продаже недвижимого имущества также вошли Сингапур и Лос-Анджелес.

      Топ-5 городов мира, где дороже всего продают недвижимость:

      1. Гонконг – 47 операций (средняя стоимость покупки – 53 миллиона долларов);
      2. Нью-Йорк – 39 (38 млн долларов);
      3. Лондон – 38 (39 млн долларов);
      4. Сингапур – 12 (44 млн долларов);
      5. Лос-Анджелес – 12 (37 млн долларов).

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      Теги: Новости недвижимости мира Новости недвижимости Цены на недвижимость Рынок недвижимости рейтинги
      Источник: 24 канал
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