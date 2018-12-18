Аналитики авторитетного международного агентства по недвижимости Knight Frank выяснили, в каких городах мира заключают самые дорогие сделки по купле-продаже недвижимого имущества.

В этом году лидером рейтинга по сделкам по купли-продаже жилья с наибольшим количеством нулей стал Гонконг.

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По данным аналитиков, там заключили 47 торговых операций на общую сумму 2,5 миллиарда долларов.

Вторую позицию в этом списке занял Нью-Йорк, где только 39 таких транзакций были проведены на общую сумму 1,5 миллиарда долларов.

Тройку лидеров замыкает Лондон. В столице Великобритании 38 самых дорогих сделок по купле-продаже недвижимости обошлись также 1,5 миллиарда долларов.

Первую строчку по показателю стоимости покупки недвижимости занял Гонконг. Как свидетельствуют цифры Knight Frank, в среднем сделка по купле-продаже недвижимого имущества здесь оценивалась в 53 миллиона долларов.

Специалисты по недвижимости объясняют, что инвестиции в жилые квадратные метры в Гонконге являются привлекательными за счет низкого налога на недвижимость, отсутствия налогов на прирост капитала и наследство.

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Кроме Гонгонга, Нью-Йорка и Лондона в топ-5 городов мира с самыми дорогими сделками по купле-продаже недвижимого имущества также вошли Сингапур и Лос-Анджелес.

Топ-5 городов мира, где дороже всего продают недвижимость: