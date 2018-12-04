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      Где в мире наиболее стремительно растут цены на жилье: неожиданный рейтинг

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      За год цены на жилье наиболее стремительно выросли на Мальте
      За год цены на жилье наиболее стремительно выросли на Мальте / Getty images

      Обозреватели портала Global Property Guide, который специализируется на обеспечении финансовой информации для покупателей жилой недвижимости, исследовали, в каких странах за последний год наблюдался наиболее стремительный рост цен на недвижимость.

      С 45 стран, которые указаны в рейтинге, рост цен на жилую недвижимость было зафиксировано в 25.

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      Так, по данным обзора, в третьем квартале 2018 самое заметное годовое повышение цен на жилье наблюдалось на курортной Мальте – там цены на недвижимость подскочили сразу на 12,86%.

      Лидерами рейтинга также стали Гонконг (+ 11,11%), Нидерланды (+ 8,45%), Сингапур (+ 7,93%) и Ирландия (+ 7,21%).

      Зато резко пошли вниз цены на жилье в Египте (-20,91%), Турции (-11,27%), эмирате Дубай в ОАЭ (-8,73%) и Шанхае (-4,49%).

      В этом перечне также оказался и Киев. По данным портала, цены на недвижимость в столице Украины за год упали на 6,27%

      Сильнейшими себя показали рынки недвижимости Европы, где рост цен на дома и квартиры был зафиксирован в 14 из 24 стран.

      Стабильно зарекомендовали себя и некоторые азиатские регионы, в частности, Гонконг и Сингапур.

      Рейтинг стран с наиболее стремительным ростом цен на жилье:

      1. Мальта + 12,86%
      2. Гонконг + 11,11%
      3. Нидерланды + 8,45%
      4. Сингапур + 7,93%
      5. Ирландия + 7,21%
      6. Филиппины + 5,75%
      7. Макао + 5,49%
      8. Германия + 5,15%
      9. Таиланд + 5,13%
      10. Мексика + 4,75%

      рейтинг ціни на нерухомість країни світу

      Данные были взяты в период с третьего квартала 2017 по третий квартал 2018 года.

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      Теги: Новости недвижимости рейтинги Новости недвижимости мира Цены на недвижимость статистика
      Источник: 24 Канал
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