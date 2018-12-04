Где в мире наиболее стремительно растут цены на жилье: неожиданный рейтинг

Обозреватели портала Global Property Guide, который специализируется на обеспечении финансовой информации для покупателей жилой недвижимости, исследовали, в каких странах за последний год наблюдался наиболее стремительный рост цен на недвижимость.

С 45 стран, которые указаны в рейтинге, рост цен на жилую недвижимость было зафиксировано в 25.

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Так, по данным обзора, в третьем квартале 2018 самое заметное годовое повышение цен на жилье наблюдалось на курортной Мальте – там цены на недвижимость подскочили сразу на 12,86%.

Лидерами рейтинга также стали Гонконг (+ 11,11%), Нидерланды (+ 8,45%), Сингапур (+ 7,93%) и Ирландия (+ 7,21%).

Зато резко пошли вниз цены на жилье в Египте (-20,91%), Турции (-11,27%), эмирате Дубай в ОАЭ (-8,73%) и Шанхае (-4,49%).

В этом перечне также оказался и Киев. По данным портала, цены на недвижимость в столице Украины за год упали на 6,27%

Сильнейшими себя показали рынки недвижимости Европы, где рост цен на дома и квартиры был зафиксирован в 14 из 24 стран.

Стабильно зарекомендовали себя и некоторые азиатские регионы, в частности, Гонконг и Сингапур.

Рейтинг стран с наиболее стремительным ростом цен на жилье:

Мальта + 12,86% Гонконг + 11,11% Нидерланды + 8,45% Сингапур + 7,93% Ирландия + 7,21% Филиппины + 5,75% Макао + 5,49% Германия + 5,15% Таиланд + 5,13% Мексика + 4,75%

Данные были взяты в период с третьего квартала 2017 по третий квартал 2018 года.