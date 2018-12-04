Де у світі найбільш стрімко ростуть ціни на житло: несподіваний рейтинг

Оглядачі порталу Global Property Guide, який спеціалізується на забезпеченні фінансової інформації для покупців житлової нерухомості, дослідили, в яких країнах за останній рік спостерігався найбільш стрімкий ріст цін на нерухомість.

З 45 країн, які вказані у рейтингу, зростання цін на житлову нерухомість було зафіксовано у 25.

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Так, за даними огляду, у третьому кварталі 2018 року найпомітніше річне підвищення цін на житло спостерігалось на курортній Мальті – там ціни на нерухомість підскочили одразу на 12,86%.

Лідерами рейтингу також стали Гонконг (+11,11%), Нідерланди (+8,45%), Сінгапур (+7,93%) та Ірландія (+7,21%).

Натомість різко пішли донизу ціни на житло у Єгипті (-20,91%), Туреччині (-11,27%), еміраті Дубай в ОАЕ (-8,73%) та Шанхаї ( -4,49%).

У цьому переліку також опинився й Київ. За даними порталу, ціни на нерухомість у столиці України за рік впали на 6,27%

Найсильнішими себе показали ринки нерухомості Європи, де зростання цін на будинки та квартири був зафіксований у 14 з 24 країн.

Стабільно зарекомендували себе й деякі азійські регіони, зокрема, Гонконг та Сінгапур.

Рейтинг країн з найбільш стрімким зростанням цін на житло:

Мальта + 12,86% Гонконг + 11,11% Нідерланди + 8,45% Сінгапур + 7,93% Ірландія + 7,21% Філіппіни + 5,75% Макао + 5,49% Німеччина + 5,15% Таїланд + 5,13% Мексика + 4,75%

Дані були взяті у період з третього кварталу 2017 по третій квартал 2018 року.