Де у світі найбільш стрімко ростуть ціни на житло: несподіваний рейтинг
Оглядачі порталу Global Property Guide, який спеціалізується на забезпеченні фінансової інформації для покупців житлової нерухомості, дослідили, в яких країнах за останній рік спостерігався найбільш стрімкий ріст цін на нерухомість.
З 45 країн, які вказані у рейтингу, зростання цін на житлову нерухомість було зафіксовано у 25.
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Так, за даними огляду, у третьому кварталі 2018 року найпомітніше річне підвищення цін на житло спостерігалось на курортній Мальті – там ціни на нерухомість підскочили одразу на 12,86%.
Лідерами рейтингу також стали Гонконг (+11,11%), Нідерланди (+8,45%), Сінгапур (+7,93%) та Ірландія (+7,21%).
Натомість різко пішли донизу ціни на житло у Єгипті (-20,91%), Туреччині (-11,27%), еміраті Дубай в ОАЕ (-8,73%) та Шанхаї ( -4,49%).
У цьому переліку також опинився й Київ. За даними порталу, ціни на нерухомість у столиці України за рік впали на 6,27%
Найсильнішими себе показали ринки нерухомості Європи, де зростання цін на будинки та квартири був зафіксований у 14 з 24 країн.
Стабільно зарекомендували себе й деякі азійські регіони, зокрема, Гонконг та Сінгапур.
Рейтинг країн з найбільш стрімким зростанням цін на житло:
- Мальта + 12,86%
- Гонконг + 11,11%
- Нідерланди + 8,45%
- Сінгапур + 7,93%
- Ірландія + 7,21%
- Філіппіни + 5,75%
- Макао + 5,49%
- Німеччина + 5,15%
- Таїланд + 5,13%
- Мексика + 4,75%
Дані були взяті у період з третього кварталу 2017 по третій квартал 2018 року.
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