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      Де у світі найбільш стрімко ростуть ціни на житло: несподіваний рейтинг

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      За рік ціни на житло найбільш стрімко зросли на Мальті
      За рік ціни на житло найбільш стрімко зросли на Мальті / Getty images

      Оглядачі порталу Global Property Guide, який спеціалізується на забезпеченні фінансової інформації для покупців житлової нерухомості, дослідили, в яких країнах за останній рік спостерігався найбільш стрімкий ріст цін на нерухомість.

      З 45 країн, які вказані у рейтингу, зростання цін на житлову нерухомість було зафіксовано у 25.

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      Так, за даними огляду, у третьому кварталі 2018 року найпомітніше річне підвищення цін на житло спостерігалось на курортній Мальті – там ціни на нерухомість підскочили одразу на 12,86%.

      Лідерами рейтингу також стали Гонконг (+11,11%), Нідерланди (+8,45%), Сінгапур (+7,93%) та Ірландія (+7,21%).

      Натомість різко пішли донизу ціни на житло у Єгипті (-20,91%), Туреччині (-11,27%), еміраті Дубай в ОАЕ (-8,73%) та Шанхаї ( -4,49%).

      У цьому переліку також опинився й Київ. За даними порталу, ціни на нерухомість у столиці України за рік впали на 6,27%

      Найсильнішими себе показали ринки нерухомості Європи, де зростання цін на будинки та квартири був зафіксований у 14 з 24 країн.

      Стабільно зарекомендували себе й деякі азійські регіони, зокрема, Гонконг та Сінгапур.

      Рейтинг країн з найбільш стрімким зростанням цін на житло:

      1. Мальта + 12,86%
      2. Гонконг + 11,11%
      3. Нідерланди + 8,45%
      4. Сінгапур + 7,93%
      5. Ірландія + 7,21%
      6. Філіппіни + 5,75%
      7. Макао + 5,49%
      8. Німеччина + 5,15%
      9. Таїланд + 5,13%
      10. Мексика + 4,75%

      рейтинг ціни на нерухомість країни світу

      Дані були взяті у період з третього кварталу 2017 по третій квартал 2018 року.

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      Теги: Новини нерухомості Рейтинги Новини нерухомості світу Ціни на нерухомість статистика
      Джерело: 24 Канал
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