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      Топ-5 міст світу, де найдорожче продають нерухомість

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      Де у світі проводять найдорожчі опеарції з нерухомістю
      Де у світі проводять найдорожчі опеарції з нерухомістю / Getty images

      Аналітики авторитетного міжнародного агентства з нерухомості Knight Frank з'ясували, у яких містах світу укладають найдорожчі угоди з купівлі-продажу нерухомого майна.

      Цьогоріч лідером рейтингу з операцій з купівлі-продажу житла з найбільшою кількістю нулів став Гонконг.

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      За даними аналітиків, там уклали 47 торгових операцій на загальну суму 2,5 мільярда доларів.

      Другу позицію у цьому переліку зайняв Нью-Йорк, де лише 39 таких транзакцій були проведені на загальну суму 1,5 мільярда доларів.

      Трійку лідерів замикає Лондон. У столиці Великобританії 38 найдорожчих угод з купівлі-продажу нерухомості обійшлись також 1,5 мільярда доларів.

      Першу сходинку за показником вартості покупки нерухомості також посів Гонконг. Як свідчать цифри Knight Frank, у середньому операція з купівлі-продажу нерухомого майна тут оцінювалась у 53 мільйони доларів.

      Фахівці з нерухомості пояснюють, що інвестиції в житлові квадратні метри у Гонконзі є привабливою за рахунок низького податку нерухомість, відсутності податків на приріст капіталу та спадщину.

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      Окрім Гонгонга, Нью-Йорка та Лондона у топ-5 міст світу з найдорожчими угодами з купівлі-продажу нерухомого майна також увійшли Сінгапур та Лос-Анджелес.

      Топ-5 міст світу, де найдорожче продають нерухомість:

      1. Гонконг – 47 операцій (середня вартість покупки – 53 мільйони доларів):
      2. Нью-Йорк – 39 (38 млн доларів);
      3. Лондон – 38 (39 млн доларів);
      4. Сінгапур – 12 (44 млн доларів);
      5. Лос-Анджелес – 12 (37 млн доларів).

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Ринок нерухомості Ціни на нерухомість Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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