Аналітики авторитетного міжнародного агентства з нерухомості Knight Frank з'ясували, у яких містах світу укладають найдорожчі угоди з купівлі-продажу нерухомого майна.

Цьогоріч лідером рейтингу з операцій з купівлі-продажу житла з найбільшою кількістю нулів став Гонконг.

Читайте також: Де у світі найбільш стрімко ростуть ціни на житло: несподіваний рейтинг

За даними аналітиків, там уклали 47 торгових операцій на загальну суму 2,5 мільярда доларів.

Другу позицію у цьому переліку зайняв Нью-Йорк, де лише 39 таких транзакцій були проведені на загальну суму 1,5 мільярда доларів.

Трійку лідерів замикає Лондон. У столиці Великобританії 38 найдорожчих угод з купівлі-продажу нерухомості обійшлись також 1,5 мільярда доларів.

Першу сходинку за показником вартості покупки нерухомості також посів Гонконг. Як свідчать цифри Knight Frank, у середньому операція з купівлі-продажу нерухомого майна тут оцінювалась у 53 мільйони доларів.

Фахівці з нерухомості пояснюють, що інвестиції в житлові квадратні метри у Гонконзі є привабливою за рахунок низького податку нерухомість, відсутності податків на приріст капіталу та спадщину.

Читайте також: Рейтинг "гарячих" точок для інвестицій у нерухомість за кордоном у 2019-му

Окрім Гонгонга, Нью-Йорка та Лондона у топ-5 міст світу з найдорожчими угодами з купівлі-продажу нерухомого майна також увійшли Сінгапур та Лос-Анджелес.

Топ-5 міст світу, де найдорожче продають нерухомість:

Гонконг – 47 операцій (середня вартість покупки – 53 мільйони доларів): Нью-Йорк – 39 (38 млн доларів); Лондон – 38 (39 млн доларів); Сінгапур – 12 (44 млн доларів); Лос-Анджелес – 12 (37 млн доларів).

Дивіться також: