Топ-5 міст світу, де найдорожче продають нерухомість
Аналітики авторитетного міжнародного агентства з нерухомості Knight Frank з'ясували, у яких містах світу укладають найдорожчі угоди з купівлі-продажу нерухомого майна.
Цьогоріч лідером рейтингу з операцій з купівлі-продажу житла з найбільшою кількістю нулів став Гонконг.
Читайте також: Де у світі найбільш стрімко ростуть ціни на житло: несподіваний рейтинг
За даними аналітиків, там уклали 47 торгових операцій на загальну суму 2,5 мільярда доларів.
Другу позицію у цьому переліку зайняв Нью-Йорк, де лише 39 таких транзакцій були проведені на загальну суму 1,5 мільярда доларів.
Трійку лідерів замикає Лондон. У столиці Великобританії 38 найдорожчих угод з купівлі-продажу нерухомості обійшлись також 1,5 мільярда доларів.
Першу сходинку за показником вартості покупки нерухомості також посів Гонконг. Як свідчать цифри Knight Frank, у середньому операція з купівлі-продажу нерухомого майна тут оцінювалась у 53 мільйони доларів.
Фахівці з нерухомості пояснюють, що інвестиції в житлові квадратні метри у Гонконзі є привабливою за рахунок низького податку нерухомість, відсутності податків на приріст капіталу та спадщину.
Читайте також: Рейтинг "гарячих" точок для інвестицій у нерухомість за кордоном у 2019-му
Окрім Гонгонга, Нью-Йорка та Лондона у топ-5 міст світу з найдорожчими угодами з купівлі-продажу нерухомого майна також увійшли Сінгапур та Лос-Анджелес.
Топ-5 міст світу, де найдорожче продають нерухомість:
- Гонконг – 47 операцій (середня вартість покупки – 53 мільйони доларів):
- Нью-Йорк – 39 (38 млн доларів);
- Лондон – 38 (39 млн доларів);
- Сінгапур – 12 (44 млн доларів);
- Лос-Анджелес – 12 (37 млн доларів).
Дивіться також: