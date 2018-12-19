Строительство Trump Tower в Москве: Трампа поймали на лжи

Президент США Дональд Трамп в 2015 году все же подписал письмо о намерениях по строительству небоскреба Trump Tower в Москве. При этом накануне его адвокат утверждала, что такого решения не было.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на копию документа, оказавшуюся в распоряжении журналистов.

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Под документом стоит и подпись Андрея Рожева – главы российской фирмы IC Expert Investment, которая должна отвечать за развитие проекта.

Недавно полученный документ свидетельствует, что президент Дональд Трамп подписал письмо о намерении продолжать переговоры относительно строительства Trump Tower в России, хотя его адвокат Руди Джулиани заявил в воскресенье (16 декабря – 24 канал), что документ не был подписан,

– говорится в сообщении.

Ранее Трамп отрицал существование каких-либо договоренностей в отношении строительства небоскреба в Москве на фоне расследования вмешательства РФ в американские выборы и обвинений в связях с Кремлем.

С чего началось "российское расследование"?

Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.

Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.

Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не Россия способствовала избранию Трампа на пост президента США.