Будівництво Trump Tower у Москві: Трампа спіймали на брехні

Президент США Дональд Трамп у 2015 році все ж підписав лист про наміри щодо будівництва хмарочоса Trump Tower у Москві. При цьому напередодні його адвокат стверджувала, що такого рішення не було.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на копію документа, яка опинилася у розпорядженні журналістів.

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Під документом стоїть і підпис Андрія Рожева – голови російської фірми IC Expert Investment, яка мала відповідати за розвиток проекту.

Нещодавно отриманий документ свідчить, що президент Дональд Трамп підписав лист про намір продовжувати переговори щодо будівництва Trump Tower в Росії, хоч його адвокат Руді Джуліані заявивляв у неділю (16 грудня – 24 канал), що документ не був підписаний,

– йдеться у повідомленні.

Раніше Трамп заперечував існування будь-яких домовленостей щодо будівництва хмарочоса у Москві на тлі розслідування втручання РФ у американські вибори і звинувачень у зв'язках з Кремлем.

З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.



Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.



Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.