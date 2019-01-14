Топ-8 найграндіозніших торговельних центрів світу

Торговельні центри не мають прямої функції подобатись вам як архітектурна споруда. Але їх вигадливий зовнішній вигляд збільшує шанси, що ви зайдете всередину і добровільно вивернете свої кишені.

Чимало забудовників, зокрема в Україні, нехтують складними проектами, які потребують значних фінансових і часових витрат, бо гроші хочеться "відбити" тут і зараз. Так з’являються величезні неоковирні металопластикові коробки, які викликають відразу своєю примітивністю та ідейною дешевизною. І цей архітектурний непотріб нещадно проковтує простір, де могла б візуалізуватись естетика.

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Є й інший тип забудовників – більш хитрий, який розраховує на довготривалу взаємодію з потенційними покупцями/покупчинями. У цьому випадку торговельні центри постають вже не просто як майданчики для здійснення непотрібних покупок, а як місце зустрічей та арт-об’єкт у місті, куди будуть бігти туристи/туристки, аби подивитись, як фантазія архітектор_ки Х розлилась на перехресті 5-ї Авеню і 72-ї вулиці.

Попри кінцеву меркантильну мету, деякі торговельні центри можуть бути не найгіршим прикладом сучасних архітектурних тенденцій, збурити фантазію та спровокувати на асоціації. Крім того, вони поєднують у собі сучасні технологічні рішення з претензією на екостандарти та енергоефективність та є надзвичайно складними інжинерними спрудами в плані реалізації.

Chadstone, Мельбрун (Австралія)

Торговельний центр звели ще у 1960 році. З того часу його неодноразово реконструювали. Останнє велике перевтілення Chadstone відбулось у 2012 році. 212 тисяч квадратних метрів площі покрили 500-тонною конструкцією зі скла. Комусь вона нагадує хустку, що накинули на ТЦ, комусь – скляну ковдру, комусь – розлиту воду.

Chadstone є прикладом "зелених будівель". Австралійська рада Green Building Council присудила торговельному центру 5-зірковий сертифікат екологічної відповідності.



Торговельний центр Chadstone в Австралії



ТЦ Chadstone у Мельбурні



Інтер'єр Chadstone в австралійському Мельбурні



Торговий центр Chadstone у Мельбурні

Victoria Gate, Лідс (Великобританія)

Цього красеня відкрили у жовтні 2016 року. Проектували будівлю архітектори з міжнародної компанії Acme, які вже у 19 країнах показали, що здатні втілити будь-які вибрики фантазії. Цього разу вони вирішили дати другий подих Вікторіанській добі в архітектурі вже 21 століття. Звісно, рішення не випадкове – так хотіти гармонізувати торговельний центр із обличчям міста, яке багате на надбання вікторіанської епохи.

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У 2017 році на всесвітньо відомому конкурсі з нерухомості MIPIM Awards ТЦ Victoria Gate визнали найкращим торговельним комплексом у світі.



Торговий центр Victoria Gate у британському Лідсі



Інтер'єр Victoria Gate



ТЦ Victoria Gate свого часу визнали найкрасивішим у світі



Розкіш Victoria Gate

Parc Central, Гуанчжоу (Китай)

Торговельний центр запустили у 2016 році. Вже від початку він задумувався не тільки як головний ТЦ у місті Гуанчжоу, але міський парк. Мовляв, зелений оазис як осередок спокою у мінливому міському пейзажі.

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Parc Central – це 80 тисяч квадратів площі, де поселились два підземні поверхи, два наземні яруси шопінг-моллу та зелена паркова зона. Задумка цікава тим, що природі відвели неочікувано багато місця – 80% торгових точок просто "опустили" під землю. Парк реалізували як ступеневу терасу для створення багаторівневого громадського простору.



Торговий центр Parc Central у Китаї



ТЦ Parc Central в китайському Гуанчжоу



Parc Central



Архітектура ТЦ Parc Central



Екстер'єр ТЦ Parc Central в китайському Гуанчжоу



Панорама Гуачжоу з ТЦ Parc Central



ТЦ Parc Central з висоти пташиного польоту

Hanjie Wanda Square, Вухань (Китай)

Торговельний центр відкрили у 2013 році. Фасад повністю покритий сферами, зробленими зі сталі та візерункового скла. У свою чергу, кожна сфера має всередині дев'ять різних шарів з двох матеріалів, які наче цибуля нанизуються один на одного. Таким чином, коли у вечірній час вмикається підсвічування торговельного центру, то кульки відтворюють ефект руху – як вода або шовкова хустка на вітрі.

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Загалом на фасаді майже 43 тисячі таких сфер. А от в них – 3,1 мільйона світлодіодних лампочок.



Екстер'єр торгового центру Hanjie Wanda Square



ТЦ Hanjie Wanda Square у Китаї

Всередині Hanjie Wanda Square не менш цікавий. Білий інтер'єр з різними геометричними конструкціями створює ефект альтернативного світу.

Світло, його гра і візерунки використовуються у всьому Hanjie Wanda Square для створення майже фантастичного світу. Це як мікрокосмос, подібний, мабуть, до світу театру. Так, торговий комплекс стає майже сценою або місцем дії і пропонує різноманітні враження,

– зазначив один з керівників проекту Бен ван Беркель.



Інтер'єр Hanjie Wanda Square



Всередині ТЦ Hanjie Wanda Square вражає не менше, ніж зовні



Інтер'єр торгового центру Hanjie Wanda Square в Ухані

Lane 189, Шанхай (Китай)

А це ще одне творіння Бена ван Беркеля, яке народилось у 2016 році.

Дизайн містить елементи "старого Шанхаю", який "матеріалізується" через геометричність та специфічні малюнки, у поєднанні із сучасним урбаністичним досвідом.

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Фасад торговельного центру – тривимірний. Залежно від того, під яким кутом ви дивитесь на будівлю, вона наче змінює колір (насправді, ні. Всі кольори вже заховані під багатошаровою "шкірою" ТЦ).



ТЦ Lane 189 в Шанхаї



Громадський простір навколо ТЦ Lane 189 у Шанхаї



Запаморочливі сходи торговельного центру Lane 189



Інтер'єр ТЦ Lane 189 у Шанхаї



Інтер'єр Lane 189 в Шанхаї

Emporia, Мальме (Швеція)

Відкрили екстравагнатний комплекс у 2012 році. Проект доволі сміливий – не кожен забудовник наважиться вкласти у величезну дірку на фасаді 2 мільярди доларів.

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Безумовно, невидима крапля, задля якої роз'єднали два крила комплексу, – це головна роздинка торговельного центру. Але не єдина. Його зовнішність така ж оманлива, як і згадана оптична ілюзія. Вся скляна конструкція "прошита" підсвіткою. Тож Emporia вечорами змінює кольори.

Не забули і про природу. На даху створили паркову зону з терасами. Там проводять обіди на свіжому повітрі.



Екстравагантний ТЦ Emporia у Швеції



Emporia пронизаний оптичними ілюзіями



Інтер'єр торгового центру Emporia у Мальме



Геометричні рішення всередині ТЦ Emporia у Швеції



Чим вражає ТЦ Emporia у шведському Мальме



Інший бік ТЦ Emporia у Швеції

Liverpool Insurgentes Department Store, Мехіко (Мексика)

Це дитя народилось у 2010 році. Проект задумали як "анімовану обгортку", через яку проглядались би внутрішня активність закладу, і таким чином вона могла б наче взаємодіяти з міським життям.

Як зазначають архітектори, система "глибоких стін" (а вони майже 3 метри завтовшки) розмиває межу між зовнішнім і внутрішнім середовищем та надає тим, хто всередині, і тим, хто ззовні, новий інтерактивний досвід.



Неординарний екстер'єр ТЦ Liverpool Insurgentes Department Store у Мехіко



Вітрина ТЦ Liverpool Insurgentes Department Store



З вікон ТЦ Liverpool Insurgentes Department Store відкривається чудовий вигляд на Мехіко

Mediacite, Льєж (Бельгія)

Цей футуристичний шоппінг-молл звели 10 років тому – у 2009 році.

Складна мережа сталевих ребер розсікає всю будівлю – ззовні і зсередини. Вона змінюється як по висоті, так і по структурній глибині. Всередині особливо ефектно виглядає геометричний візерунок з таких елементів.



Як виглядає зовні ТЦ Mediacite у бельгійськомуЛьєжі



Інтер'єр торговельного центру Mediacite у Льєжі



Елементи екстер'єру ТЦ Mediacite у Льєжі



Сталеві ребра у "тілі" торгового центру в Бельгії