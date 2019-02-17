Хмарочос з відбитку пальця: чим вразить чергова неймовірна споруда в Дубаї – фото

Американське архітектурне бюро Kidmore, Owings & Merrill (SOM) взялось за реалізацію унікального проекту.

В Дубаї (ОАЕ) збудують хмарочос, фундамент якого буде по-справжньому винятковим. Його зроблять із відбитку пальця 36-річного шейха Хамдан ібн Мохаммед Аль Мактум.

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Вежа Бурдж Джумейра висотою 550 метрів "виросте" на одній з набережних однойменного центрального району Дубая.



Хмарочос з фундаментом у вигляді відбитку пальця збудують у Дубаї

Будівля хмарочосу складатиметься із двох плоских конструкцій, які з'єднають між собою за допомогою переходів на кількох поверхах.



Будівля хмарочосу складатиметься з двох плоских конструкцій

На нижніх поверхах унікальної споруди буде передбачений простір для проведення концертів та виставок.

Ще один майданчик для розважальних подій розташують на висоті 450 метрів. Тут працюватиме фешенебельний ресторан, в якому відвідувачі платитимуть не за страви, а за вигляд з вікна.

На останньому поверсі хмарочосу облаштують оглядовий майданчик. За дозою адреналіну сюди зможуть піднятись і любителі екстремальних відчуттів – тут відкриється й спеціальну зону для стрибків з парашутом.

Фасади хмарочосу облаштують мультимедійними LED-панелями, які у всій красі показуватимуть себе під час фантастичних світлових шоу, якими славиться Дубай.



Проект хмарочосу Бурдж Джумейра у Дубаї

Бурдж Джумейра матиме навіть власний вихід до метро.

Перший етап будівництва споруди планують завершити до 2023 року.

Хмарочос з відбитком пальця шейха з'явиться у Дубаї: дивіться відео