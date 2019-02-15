Переночувати під водою: у скільки обійдеться ніч у першому 5-зірковому готелі в кар'єрі
Розкішний Intercontinental Shanghai Wonderland став першим у світі готелем, який збудували всередині закинутого кар'єру.
Споруда вражає сміливістю задуму і його технічним втіленням.
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Готель за проектом архітектора Мартіна Джочмена і його студія JADE + QA збудували всередині індустріального кар'єру. На розробку схем дизайну і конструювання спеціалістам знадобилось понад 10 років.
18-поверхова будівля на 337 номерів нагадує скляну стіну, яка спадає на дно водойми. Її два сегменти розділяє конструкція, схожа на водоспад, всередині якої обладнали оглядові ліфти.
Оглядові ліфти у вигляді водоспаду у 5-зірковому готелі в Шанхаї
У туристичних путівниках про готель згадують, як про одне з найбільш еко-дружніх місць, де можна зупинитись у Китаї. Окрім наземних поверхів, він має також два підземних. Тут розташовані гостьові кімнати, ресторани та акваріум.
Ресторан на підводному поверсі готелю в Шанхаї
Вартість ночі у цьому 5-зірковому готелі на сайті Booking.com починається приблизно з 1000 доларів (27,5 тисяч гривень).
Інтер'єр номера у 5-зірковому готелі в Шанхаї
5-зірковий готель у закинутому кар'єрі в Шанхаї: дивіться відео
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