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      Переночувати під водою: у скільки обійдеться ніч у першому 5-зірковому готелі в кар'єрі

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      Розкішний Intercontinental Shanghai Wonderland став першим у світі готелем, який збудували всередині закинутого кар'єру.

      Споруда вражає сміливістю задуму і його технічним втіленням.

      Дивіться також: Нечувана розкіш: який вигляд має та скільки коштує номер у 7-зірковому готелі в Шанхаї

      Готель за проектом архітектора Мартіна Джочмена і його студія JADE + QA збудували всередині індустріального кар'єру. На розробку схем дизайну і конструювання спеціалістам знадобилось понад 10 років.

      18-поверхова будівля на 337 номерів нагадує скляну стіну, яка спадає на дно водойми. Її два сегменти розділяє конструкція, схожа на водоспад, всередині якої обладнали оглядові ліфти.

      готель карєр Шанхай
      Оглядові ліфти у вигляді водоспаду у 5-зірковому готелі в Шанхаї

      У туристичних путівниках про готель згадують, як про одне з найбільш еко-дружніх місць, де можна зупинитись у Китаї. Окрім наземних поверхів, він має також два підземних. Тут розташовані гостьові кімнати, ресторани та акваріум.

      готель Китай Шанхай
      Ресторан на підводному поверсі готелю в Шанхаї

      Вартість ночі у цьому 5-зірковому готелі на сайті Booking.com починається приблизно з 1000 доларів (27,5 тисяч гривень).

      Китай Шанхай готель номер
      Інтер'єр номера у 5-зірковому готелі в Шанхаї

      5-зірковий готель у закинутому кар'єрі в Шанхаї: дивіться відео


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      Теги: Новини нерухомості світу Архітектура Новини нерухомості Фотоновини Круті будівлі Китай
      Джерело: 24 канал
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