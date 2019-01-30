Без Wi-Fi і соцмереж: як безкоштовно переночувати в готелі у Швеції

У готелі в шведському місті Гетеборг можна переночувати цілком безкоштовно – все залежить від того, скільки часу ви проведете онлайн.

Таку незвичну послугу оплати за проживання пропонує готель Bellora, що у місті Гетеборг на заході країни.

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У співпраці зі страховою компанією тут вирішили запустити нові правила, які б заохочували пожильців проводити більше часу з рідними, ніж онлайн.

У цьому готелі можна забронювати номер, у якому обладнана спеціальна лампа. Пристрій відстежуватиме, скільки часу постоялець цього номера проводить у мережі, підключившись до готельного Wi-Fi.

Коли користувач заходить в інтернет, лампа моніторить, скільки часу він проводить в Instagram, Facebook чи Twitter. Якщо людина проводить в мережі понад 30 хвилин пристрій починає замість білого світити червоним світлом.



У номері обладнана спеціальні лампа, яка відстежує час проведений у мережі

Від витраченого на соцмережі часу залежить й плата за номер. Якщо гості за час проживання в готелі взагалі не користувались смартфонами, то їм не доведеться платити за номер.

Такий експеримент має на меті покращити діджитал-здоров'я людей та заохотити їх під час відпочинку проводити більше часу з близькими замість девайсів.

Ніч у номері стандарт у цьому 4-зірковому готелі у Гетеборзі обійдеться в середньому у 3000 гривень.

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