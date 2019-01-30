20:56
30 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічні ідеї Росії. Легалізація чиновницької корупції
      Вєсті Кремля
      22:26, 29 січня
      Вєсті.UA: Ляшко на нових колесах. Мажорна Богословська
      Вєсті.UA
      20:31, 29 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Без Wi-Fi і соцмереж: як безкоштовно переночувати в готелі у Швеції

      79 Читать новость на русском
      У шведському готелі можна переночувати цілком безкоштовно
      У шведському готелі можна переночувати цілком безкоштовно / unsplash.com

      У готелі в шведському місті Гетеборг можна переночувати цілком безкоштовно – все залежить від того, скільки часу ви проведете онлайн.

      Таку незвичну послугу оплати за проживання пропонує готель Bellora, що у місті Гетеборг на заході країни.

      Читайте також: Люди замість машин: що не так у першому в світі готелі з працівниками-роботами

      У співпраці зі страховою компанією тут вирішили запустити нові правила, які б заохочували пожильців проводити більше часу з рідними, ніж онлайн.

      У цьому готелі можна забронювати номер, у якому обладнана спеціальна лампа. Пристрій відстежуватиме, скільки часу постоялець цього номера проводить у мережі, підключившись до готельного Wi-Fi.

      Коли користувач заходить в інтернет, лампа моніторить, скільки часу він проводить в Instagram, Facebook чи Twitter. Якщо людина проводить в мережі понад 30 хвилин пристрій починає замість білого світити червоним світлом.

      Швеція готель лампа
      У номері обладнана спеціальні лампа, яка відстежує час проведений у мережі

      Від витраченого на соцмережі часу залежить й плата за номер. Якщо гості за час проживання в готелі взагалі не користувались смартфонами, то їм не доведеться платити за номер.

      Такий експеримент має на меті покращити діджитал-здоров'я людей та заохотити їх під час відпочинку проводити більше часу з близькими замість девайсів.

      Ніч у номері стандарт у цьому 4-зірковому готелі у Гетеборзі обійдеться в середньому у 3000 гривень.

      Дивіться також:

      Теги: Новини нерухомості Інтернет Новини нерухомості світу Розкішні готелі Швеція Подорожі
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Глава апарату Служби безпеки: ПВК "Вагнера" не існує. Є позаштатний підрозділ ГРУ Росії
      сьогодні , 20:00 Глава апарату Служби безпеки: ПВК "Вагнера" не існує. Є позаштатний підрозділ ГРУ Росії
      Євгенія Мазур 1043
      Чи може в Україні стати президентом представник ЛГБТ-спільноти
      сьогодні , 19:01 Чи може в Україні стати президентом представник ЛГБТ-спільноти
      Ірина Поліщук 722
      Промивання мізків: як росіяни обробляють жителів Донбасу
      сьогодні , 19:00 Промивання мізків: як росіяни обробляють жителів Донбасу
      Олексій Чибісов 859
      Советское наследие во всей красе: как государственный идол влияет на сознание россиян
      сьогодні , 18:30 Советское наследие во всей красе: как государственный идол влияет на сознание россиян
      Павло Казарін 407
      Музичні новинки січня: 10 пісень, які варто почути в новому році
      сьогодні , 18:00 Музичні новинки січня: 10 пісень, які варто почути в новому році
      Олена Булан 849
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Панков: У Мілевського є дві пропозиції з чемпіонату України
       28 липня 2018 , 08:20
      Астана – Динамо: Хацкевич звинуватив поле у великій кількості браку в грі киян
       29 листопада 2018 , 20:45
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук