Без Wi-Fi и соцсетей: как бесплатно переночевать в отеле в Швеции

В отеле в шведском городе Гетеборг можно переночевать совершенно бесплатно – все зависит от того, сколько времени вы проведете онлайн.

Такую необычную услугу оплаты за проживание предлагает отель Bellora, в городе Гетеборг на западе страны.

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В сотрудничестве со страховой компанией здесь решили запустить новые правила, которые бы поощряли жильцов проводить больше времени с родными, чем онлайн.

В этом отеле можно забронировать номер, в котором оборудована специальная лампа. Устройство будет отслеживать, сколько времени постоялец этого номера проводит в сети, подключившись к гостиничному Wi-Fi.

Когда пользователь заходит в интернет, лампа мониторит, сколько времени он проводит в Instagram, Facebook или Twitter. Если человек проводит в сети больше 30 минут, устройство начинает вместо белого светить красным светом.



В номере оборудована специальные лампа, которая отслеживает время, проведенное в сети

От потраченного на соцсети времени зависит и плата за номер. Если гости за время проживания в отеле вообще не пользовались смартфонами, то им не придется платить за номер.

Такой эксперимент имеет целью улучшить диджитал-здоровье людей и поощрить их во время отдыха проводить больше времени с близкими вместо девайсов.

Ночь в номере стандарт в этом 4-звездочном отеле в Гетеборге обойдется в среднем в 3000 гривен.