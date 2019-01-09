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      Задзеркалля: дивовижний готель у Китаї у стилі казок про Алісу з Дивокраю

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      Дизайнери з архітектурного бюро Studio 10 втілили в життя фантазії про те, як би в реальності виглядали помешкання з відомих книжок Льюїса Керрола.

      Творці незвичного дизайну готелю "Мрія і лабіринт" в китайському місті Гуйлінь зізнаються, що насправді надихались роботами відомого нідерландського графіка Мауріца Корнеліса Ешера.

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      В інтер'єрі готелю домінують смарагдово-зелений та ніжно-рожевий відтінки.

      Проте не кольори тут справляють неймовірне враження, а дизайнерські рішення з "таємничим, нескінченним і неможливим простором", у якому заховано безліч оптичних ілюзій, пише designboom.

      готель Китай
      Оптичні ілюзії домінують у дизайні інтер'єру готелю

      Чого лише вартують вигадливі геометричні сходи між поверхами та кімнатами. Хоча, піднімаючись ними, варто бути обережним, адже багато з них буквально ведуть в нікуди.

      Інтер'єр готель Китай
      Деякі сходи в готелі ведуть "в нікуди"

      У просторах "лабіринтних тематик" використовували глибокі відтінки зеленого, а кімнати-"мрії" оформлені у ніжній блідо-рожевій палітрі. У таких й справді могла б жити Аліса із Задзеркалля.

      Інтер'єр дизайн готель Китай
      Дизайн кімнат готелю "Мрія і лабіринт" у Китаї

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      Теги: Китай Новини нерухомості Архітектура Фотоновини Новини нерухомості світу Дизайн Круті будівлі
      Джерело: 24 канал
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