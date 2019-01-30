Как возводят одно из самых ожидаемых зданий 2019: зрелищные кадры

Культурный центр The Shed на Манхэттене в Нью-Йорке входит в перечень самых ожидаемых зданий мира, которые будут открыты в 2019 году.

Проект культового сооружения разработали в коллаборации дизайнерской студии Diller Scofidio + Renfro и архитектурного бюро Rockwell Group.

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The Shed должен стать главным культурным центром района, где будут происходить самые разнообразные события - от выставок до концертов и перформансов.

Здание с первого взгляда поражает своим внешним видом, в частности, необычной конструкцией крышей, которая больше напоминает скелет какой-то доисторической постройки.

В сети появилось видео, как над зданием впервые устанавливают раздвижную крышу.

Эта подвижная конструкция позволяет зданию "увеличиваться" в размерах почти вдвое, превращая прилегающую площадь в помещения для проведения мероприятий.



Визуализация интерьера культурного центра The Shed на Манхэттене

Механизм предусматривает, что 37-метровый металлический каркас с полупрозрачным покрытием может автоматически выезжать вдоль рельсов и так же заезжать обратно. Развертывание крыши занимает до 5 минут.

Смотрите видео, как происходит строительство культурного центра The Shed на Манхэттене:

Открытие здания запланировано на 5 апреля 2019 года.

Рядом с культурным центром The Shed завершается строительство еще одной "изюминки" Манхэттена здания Vessel – необычных лестниц в форме пчелиных сот. Это сооружение также есть в перечне самых ожидаемых в 2019 году.

Здание Vessel на фоне строительства The Shed в Нью-Йорке//Getty images

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