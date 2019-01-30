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      Как возводят одно из самых ожидаемых зданий 2019: зрелищные кадры

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      Культурный центр The Shed должен открыться в апреле 2019
      Культурный центр The Shed должен открыться в апреле 2019 / dezeen.com

      Культурный центр The Shed на Манхэттене в Нью-Йорке входит в перечень самых ожидаемых зданий мира, которые будут открыты в 2019 году.

      Проект культового сооружения разработали в коллаборации дизайнерской студии Diller Scofidio + Renfro и архитектурного бюро Rockwell Group.

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      The Shed должен стать главным культурным центром района, где будут происходить самые разнообразные события - от выставок до концертов и перформансов.

      Здание с первого взгляда поражает своим внешним видом, в частности, необычной конструкцией крышей, которая больше напоминает скелет какой-то доисторической постройки.

       

       

      В сети появилось видео, как над зданием впервые устанавливают раздвижную крышу.

      Эта подвижная конструкция позволяет зданию "увеличиваться" в размерах почти вдвое, превращая прилегающую площадь в помещения для проведения мероприятий.

      The Shed культурний центр Манхеттен Нью-Йорк
      Визуализация интерьера культурного центра The Shed на Манхэттене

      Механизм предусматривает, что 37-метровый металлический каркас с полупрозрачным покрытием может автоматически выезжать вдоль рельсов и так же заезжать обратно. Развертывание крыши занимает до 5 минут.

      Смотрите видео, как происходит строительство культурного центра The Shed на Манхэттене:

      Открытие здания запланировано на 5 апреля 2019 года.

      Рядом с культурным центром The Shed завершается строительство еще одной "изюминки" Манхэттена здания Vessel – необычных лестниц в форме пчелиных сот. Это сооружение также есть в перечне самых ожидаемых в 2019 году.

      сходи соти будівля Нью-Йорк Манхеттен

      Здание Vessel на фоне строительства The Shed в Нью-Йорке//Getty images

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      Теги: Новости США Нью-Йорк Строительство Архитектура Крутые здания Новости недвижимости мира Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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