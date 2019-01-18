Как выглядят топ-5 самых популярных аэропортов Европы

Авторитетное издание Bloomberg обнародовало рейтинг европейских аэропортов, которые в 2018-м приняли наибольшее количество пассажиров.

24 канал показывает, как выглядят эти аэродрома-рекордсмены.

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1. "Хитроу", Лондон

Справедливо, что больше всего пассажиров в течение прошлого года сумел принять крупнейший международный аэропорт Великобритании, который является и крупнейшим аэропортом Европы.

В 2018-м услугами "Хитроу" воспользовались более 80 миллионов человек.



Крупнейший аэропорт Европы - "Хитроу" в Лондоне

Аэропорт Лондон-Хитроу с высоты: смотрите видео

2. Аэропорт "Шарль-де-Голль", Париж

Самый большой аэровокзал Франции оказался на втором месте по количеству пассажиров в 2018-м. В прошлом году он обслужил 72,2 миллиона человек.

Первый терминал аэропорта был открыт еще 45 лет назад по проекту известного французского архитектора Поля Андре.



Аэропорт "Шарль-де-Голль" в Париже с высоты птичьего полета

Здание терминала 2Е в аэропорту "Шарль-де-Голль" в Париже

3. "Схипхол", Амстердам

Тройку лидеров занял крупнейший аэропорт Нидерландов, который за год принял 71 миллион пассажиров.

Что интересно, в переводе с нидерландского "Схипхол" буквально означает "Могила кораблей". К середине 19 века на месте современного аэропорта было большое озеро, в котором во время штормов действительно затонуло немало судов.



Аэропорт "Схипхол" в Нидерландах

4. Международный аэропорт Франкфурт-на-Майне

Крупнейший аэропорт Германии в 2018-м году по количеству принятых пассажиров почти догнал "Схипхол", приняв почти 70 миллионов пассажиров.



Здание крупнейшего аэропорта Германии во Франкфурте-на-Майне

Взлетно-посадочные полосы аэропорта "Франкфурт" с высоты

5. Аэропорт "Ататюрк", Стамбул

Пятерку лидеров самых популярных среди пассажиров аэропортов Европы по итогам 2018 года занял аэропорт "Ататюрк" в Стамбуле.

Услугами аэропорта в прошлом году воспользовалось 65 миллионов пассажиров.



Аэропорт "Ататюрк" в Стамбуле с высоты птичьего полета

Крупнейший аэропорт Стамбула расположен на берегу Мраморного моря. Пассажиры имеют возможность любоваться фантастическими видами во время взлета или посадки.

Для сравнения, в 2018-м главный аэропорт Украины "Борисполь" принял 12,6 миллиона пассажиров, а международный аэропорт Львова увеличил пассажиропоток почти вдвое – до 1,6 миллиона человек.