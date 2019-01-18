Как выглядят топ-5 самых популярных аэропортов Европы
Авторитетное издание Bloomberg обнародовало рейтинг европейских аэропортов, которые в 2018-м приняли наибольшее количество пассажиров.
24 канал показывает, как выглядят эти аэродрома-рекордсмены.
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1. "Хитроу", Лондон
Справедливо, что больше всего пассажиров в течение прошлого года сумел принять крупнейший международный аэропорт Великобритании, который является и крупнейшим аэропортом Европы.
В 2018-м услугами "Хитроу" воспользовались более 80 миллионов человек.
Крупнейший аэропорт Европы - "Хитроу" в Лондоне
Аэропорт Лондон-Хитроу с высоты: смотрите видео
2. Аэропорт "Шарль-де-Голль", Париж
Самый большой аэровокзал Франции оказался на втором месте по количеству пассажиров в 2018-м. В прошлом году он обслужил 72,2 миллиона человек.
Первый терминал аэропорта был открыт еще 45 лет назад по проекту известного французского архитектора Поля Андре.
Аэропорт "Шарль-де-Голль" в Париже с высоты птичьего полета
Здание терминала 2Е в аэропорту "Шарль-де-Голль" в Париже
3. "Схипхол", Амстердам
Тройку лидеров занял крупнейший аэропорт Нидерландов, который за год принял 71 миллион пассажиров.
Что интересно, в переводе с нидерландского "Схипхол" буквально означает "Могила кораблей". К середине 19 века на месте современного аэропорта было большое озеро, в котором во время штормов действительно затонуло немало судов.
Аэропорт "Схипхол" в Нидерландах
4. Международный аэропорт Франкфурт-на-Майне
Крупнейший аэропорт Германии в 2018-м году по количеству принятых пассажиров почти догнал "Схипхол", приняв почти 70 миллионов пассажиров.
Здание крупнейшего аэропорта Германии во Франкфурте-на-Майне
Взлетно-посадочные полосы аэропорта "Франкфурт" с высоты
5. Аэропорт "Ататюрк", Стамбул
Пятерку лидеров самых популярных среди пассажиров аэропортов Европы по итогам 2018 года занял аэропорт "Ататюрк" в Стамбуле.
Услугами аэропорта в прошлом году воспользовалось 65 миллионов пассажиров.
Аэропорт "Ататюрк" в Стамбуле с высоты птичьего полета
Крупнейший аэропорт Стамбула расположен на берегу Мраморного моря. Пассажиры имеют возможность любоваться фантастическими видами во время взлета или посадки.
Для сравнения, в 2018-м главный аэропорт Украины "Борисполь" принял 12,6 миллиона пассажиров, а международный аэропорт Львова увеличил пассажиропоток почти вдвое – до 1,6 миллиона человек.
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