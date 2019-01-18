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      Как выглядят топ-5 самых популярных аэропортов Европы

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      Терминал 2Е аэропорта "Шарль-де-Голль" в Париже
      Терминал 2Е аэропорта "Шарль-де-Голль" в Париже / Getty images

      Авторитетное издание Bloomberg обнародовало рейтинг европейских аэропортов, которые в 2018-м приняли наибольшее количество пассажиров.

      24 канал показывает, как выглядят эти аэродрома-рекордсмены.

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      1. "Хитроу", Лондон

      Справедливо, что больше всего пассажиров в течение прошлого года сумел принять крупнейший международный аэропорт Великобритании, который является и крупнейшим аэропортом Европы.

      В 2018-м услугами "Хитроу" воспользовались более 80 миллионов человек.

      Лондон аеропорт Хітроу
      Крупнейший аэропорт Европы - "Хитроу" в Лондоне

      Аэропорт Лондон-Хитроу с высоты: смотрите видео

      2. Аэропорт "Шарль-де-Голль", Париж

      Самый большой аэровокзал Франции оказался на втором месте по количеству пассажиров в 2018-м. В прошлом году он обслужил 72,2 миллиона человек.

      Первый терминал аэропорта был открыт еще 45 лет назад по проекту известного французского архитектора Поля Андре.

      аеропорт Париж Франція Шарль-де-Голь
      Аэропорт "Шарль-де-Голль" в Париже с высоты птичьего полета

      аеропорт Париж Франція термінал 2Е

      Здание терминала 2Е в аэропорту "Шарль-де-Голль" в Париже

      3. "Схипхол", Амстердам

      Тройку лидеров занял крупнейший аэропорт Нидерландов, который за год принял 71 миллион пассажиров.

      Что интересно, в переводе с нидерландского "Схипхол" буквально означает "Могила кораблей". К середине 19 века на месте современного аэропорта было большое озеро, в котором во время штормов действительно затонуло немало судов.

      аеропорт Схіпхол Нідерланди
      Аэропорт "Схипхол" в Нидерландах

      4. Международный аэропорт Франкфурт-на-Майне

      Крупнейший аэропорт Германии в 2018-м году по количеству принятых пассажиров почти догнал "Схипхол", приняв почти 70 миллионов пассажиров.

      аеропорт Німеччина Франкфурт
      Здание крупнейшего аэропорта Германии во Франкфурте-на-Майне

      аеропорт Німеччина Франкфурт

      Взлетно-посадочные полосы аэропорта "Франкфурт" с высоты

      5. Аэропорт "Ататюрк", Стамбул

      Пятерку лидеров самых популярных среди пассажиров аэропортов Европы по итогам 2018 года занял аэропорт "Ататюрк" в Стамбуле.

      Услугами аэропорта в прошлом году воспользовалось 65 миллионов пассажиров.

      аеропорт Ататюрк Стамбул Туреччина
      Аэропорт "Ататюрк" в Стамбуле с высоты птичьего полета

      Крупнейший аэропорт Стамбула расположен на берегу Мраморного моря. Пассажиры имеют возможность любоваться фантастическими видами во время взлета или посадки.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Hello.Istanbul.

      Допис, поширений Gabriel丶 (@leeooo728)

      Для сравнения, в 2018-м главный аэропорт Украины "Борисполь" принял 12,6 миллиона пассажиров, а международный аэропорт Львова увеличил пассажиропоток почти вдвое – до 1,6 миллиона человек.

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      Теги: Новости недвижимости Крутые здания авиация Новости недвижимости мира
      Источник: 24 канал
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