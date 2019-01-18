Як виглядають топ-5 найпопулярніших аеропортів Європи

Авторитетне видання Bloomberg оприлюднило рейтинг європейських аеропортів, які у 2018-му прийняли найбільшу кількість пасажирів.

24 канал показує, як виглядають ці летовища-рекордсмени.

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1. "Хітроу", Лондон

Справедливо, що найбільше пасажирів впродовж минулого року зумів прийняти найбільший міжнародний аеропорт Великобританії, який водночас є й найбільшим аеропортом Європи.

У 2018-му послугами "Хітроу" скористались понад 80 мільйонів осіб.



Найбільший аеропорт Європи – "Хітроу" у Лондоні

Аеропорт Лондон-Хітроу з виости: дивіться відео

2. Аеропорт "Шарль-де-Голь", Париж

Найбільший аеровокзал Франції опинився на другому місці за кількістю пасажирів у 2018-му. Торік він обслужив 72,2 мільйона людей.

Перший термінал аеропорту був відкритий ще 45 років тому за проектом відомого французького архітектора Поля Андре.



Аеропорт "Шарль-де-Ґоль" у Парижі з висоти пташиного польоту



Будівля терміналу 2Е в аеропорту "Шарль-де-Ґоль" у Парижі

3. "Схіпхол", Амстердам

Трійку лідерів зайняв найбільший аеропорт Нідерландів, який за рік прийняв 71 мільйон пасажирів.

Що цікаво, в перекладі з нідерландської "Схіпхол" буквально означає "Могила кораблів". До середини 19 століття на місці сучасного летовища було велике озеро, в якому під час штормів й справді затонуло чимало суден.



Аеропорт "Схіпхол" у Нідерландах

4. Міжнародний аеропорт Франкфурт-на-Майні

Найбільший аеропорт Німеччини у 2018-му році за кількістю прийнятих пасажирів майже наздогнав "Схіпхол", прийнявши майже 70 мільйонів пасажирів.



Будівля найбільшого аеропорту Німеччини у Франкфурті-на-Майні



Злітно-посадкові смуги аеропорту "Франкфурт" з висоти

5. Аеропорт "Ататюрк", Стамбул

П'ятірку лідерів найпопулярніших серед пасажирів аеропортів Європи за підсумками 2018-го зайняв аеропорт "Ататюрк" у Стамбулі.

Послугами летовища торік скористалось 65 мільйонів пасажирів.



Аеропорт "Ататюрк" у Стамбулі з висоти пташиного польоту

Найбільший аеропорт Стамбула розташований на березі Мармурового моря. Пасажири мають можливість милуватись запаморочливими краєвидами під час злету чи посадки.

Для порівняння, у 2018-му головний аеропорт України "Бориспіль" прийняв 12,6 мільйона пасажирів, а міжнародний аеропорт Львова збільшив пасажиропотік майже вдвічі – до 1,6 мільйона осіб.