Як виглядають топ-5 найпопулярніших аеропортів Європи
Авторитетне видання Bloomberg оприлюднило рейтинг європейських аеропортів, які у 2018-му прийняли найбільшу кількість пасажирів.
24 канал показує, як виглядають ці летовища-рекордсмени.
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1. "Хітроу", Лондон
Справедливо, що найбільше пасажирів впродовж минулого року зумів прийняти найбільший міжнародний аеропорт Великобританії, який водночас є й найбільшим аеропортом Європи.
У 2018-му послугами "Хітроу" скористались понад 80 мільйонів осіб.
Найбільший аеропорт Європи – "Хітроу" у Лондоні
Аеропорт Лондон-Хітроу з виости: дивіться відео
2. Аеропорт "Шарль-де-Голь", Париж
Найбільший аеровокзал Франції опинився на другому місці за кількістю пасажирів у 2018-му. Торік він обслужив 72,2 мільйона людей.
Перший термінал аеропорту був відкритий ще 45 років тому за проектом відомого французького архітектора Поля Андре.
Аеропорт "Шарль-де-Ґоль" у Парижі з висоти пташиного польоту
Будівля терміналу 2Е в аеропорту "Шарль-де-Ґоль" у Парижі
3. "Схіпхол", Амстердам
Трійку лідерів зайняв найбільший аеропорт Нідерландів, який за рік прийняв 71 мільйон пасажирів.
Що цікаво, в перекладі з нідерландської "Схіпхол" буквально означає "Могила кораблів". До середини 19 століття на місці сучасного летовища було велике озеро, в якому під час штормів й справді затонуло чимало суден.
Аеропорт "Схіпхол" у Нідерландах
4. Міжнародний аеропорт Франкфурт-на-Майні
Найбільший аеропорт Німеччини у 2018-му році за кількістю прийнятих пасажирів майже наздогнав "Схіпхол", прийнявши майже 70 мільйонів пасажирів.
Будівля найбільшого аеропорту Німеччини у Франкфурті-на-Майні
Злітно-посадкові смуги аеропорту "Франкфурт" з висоти
5. Аеропорт "Ататюрк", Стамбул
П'ятірку лідерів найпопулярніших серед пасажирів аеропортів Європи за підсумками 2018-го зайняв аеропорт "Ататюрк" у Стамбулі.
Послугами летовища торік скористалось 65 мільйонів пасажирів.
Аеропорт "Ататюрк" у Стамбулі з висоти пташиного польоту
Найбільший аеропорт Стамбула розташований на березі Мармурового моря. Пасажири мають можливість милуватись запаморочливими краєвидами під час злету чи посадки.
Для порівняння, у 2018-му головний аеропорт України "Бориспіль" прийняв 12,6 мільйона пасажирів, а міжнародний аеропорт Львова збільшив пасажиропотік майже вдвічі – до 1,6 мільйона осіб.