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      Як виглядають топ-5 найпопулярніших аеропортів Європи

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      Термінал 2Е аеропорту "Шарль-де-Ґоль" у Парижі
      Термінал 2Е аеропорту "Шарль-де-Ґоль" у Парижі / Getty images

      Авторитетне видання Bloomberg оприлюднило рейтинг європейських аеропортів, які у 2018-му прийняли найбільшу кількість пасажирів.

      24 канал показує, як виглядають ці летовища-рекордсмени.

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      1. "Хітроу", Лондон

      Справедливо, що найбільше пасажирів впродовж минулого року зумів прийняти найбільший міжнародний аеропорт Великобританії, який водночас є й найбільшим аеропортом Європи.

      У 2018-му послугами "Хітроу" скористались понад 80 мільйонів осіб.

      Лондон аеропорт Хітроу
      Найбільший аеропорт Європи – "Хітроу" у Лондоні

      Аеропорт Лондон-Хітроу з виости: дивіться відео

      2. Аеропорт "Шарль-де-Голь", Париж

      Найбільший аеровокзал Франції опинився на другому місці за кількістю пасажирів у 2018-му. Торік він обслужив 72,2 мільйона людей.

      Перший термінал аеропорту був відкритий ще 45 років тому за проектом відомого французького архітектора Поля Андре.

      аеропорт Париж Франція Шарль-де-Голь
      Аеропорт "Шарль-де-Ґоль" у Парижі з висоти пташиного польоту

      аеропорт Париж Франція термінал 2Е
      Будівля терміналу 2Е в аеропорту "Шарль-де-Ґоль" у Парижі

      3. "Схіпхол", Амстердам

      Трійку лідерів зайняв найбільший аеропорт Нідерландів, який за рік прийняв 71 мільйон пасажирів.

      Що цікаво, в перекладі з нідерландської "Схіпхол" буквально означає "Могила кораблів". До середини 19 століття на місці сучасного летовища було велике озеро, в якому під час штормів й справді затонуло чимало суден.

      аеропорт Схіпхол Нідерланди
      Аеропорт "Схіпхол" у Нідерландах

      4. Міжнародний аеропорт Франкфурт-на-Майні

      Найбільший аеропорт Німеччини у 2018-му році за кількістю прийнятих пасажирів майже наздогнав "Схіпхол", прийнявши майже 70 мільйонів пасажирів.

      аеропорт Німеччина Франкфурт
      Будівля найбільшого аеропорту Німеччини у Франкфурті-на-Майні

      аеропорт Німеччина Франкфурт
      Злітно-посадкові смуги аеропорту "Франкфурт" з висоти

      5. Аеропорт "Ататюрк", Стамбул

      П'ятірку лідерів найпопулярніших серед пасажирів аеропортів Європи за підсумками 2018-го зайняв аеропорт "Ататюрк" у Стамбулі.

      Послугами летовища торік скористалось 65 мільйонів пасажирів.

      аеропорт Ататюрк Стамбул Туреччина
      Аеропорт "Ататюрк" у Стамбулі з висоти пташиного польоту

      Найбільший аеропорт Стамбула розташований на березі Мармурового моря. Пасажири мають можливість милуватись запаморочливими краєвидами під час злету чи посадки.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Hello.Istanbul.

      Допис, поширений Gabriel丶 (@leeooo728)

      Для порівняння, у 2018-му головний аеропорт України "Бориспіль" прийняв 12,6 мільйона пасажирів, а міжнародний аеропорт Львова збільшив пасажиропотік майже вдвічі – до 1,6 мільйона осіб.

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Круті будівлі авіація
      Джерело: 24 канал
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