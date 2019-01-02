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      Пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" значно зріс: вражаючі цифри

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      Аеропорт "Бориспіль"
      Аеропорт "Бориспіль" / Фото з відкритих джерел

      Український аеропорт "Бориспіль" прийняв 12,6 мільйонів пасажирів у 2018 році. У 2019 році аеропорт планує збільшити пасажиропотік до 14,3 мільйонів осіб.

       Про це повідомила прес-служба аеропорту на свій сторінці у Facebook.

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      Це на 2 мільйони більше порівняно з 2017 роком.

      Починаючи з 2014 року, пасажиропотік стабільно збільшується. Порівняно з 2018 роком він зріс на 83%.

      Найважливіший показник успішної роботи аеропорту – кількість людей, котрі скористались нашими послугами. Так, міжнародний аеропорт "Бориспіль" з 2014 року показує сталу динаміку зростання, тому ми маємо можливість планувати розвиток аеропорту в довгостроковій перспективі,
      – йдеться в повідомленні.

      Згідно з підрахунками, у 2018 році послугами аеропорту скористалися 12,6 мільйонів пасажирів, у 2017 році – 10,5 мільйонів пасажирів, у 2016-му – 8,6 , у 2015 – 7,3, у 2014 – 6,9.

      У 2018 році в аеропорт "Бориспіль" почали літати 7 нових авіакомпаній: Ryanair, Brussels Airlines, Iraqi Airways, Myway Airlines, Ellinair, Air Malta і Sky Up. Відновили польоти також SWISS, Flydubai, Air Moldova.

       

      Теги: Новини України авіація Новини Борисполя
      Джерело: 24 Канал
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