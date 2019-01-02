На скільки зросла кількість авіакатастроф у 2018 році: вражаючі цифри

Не зважаючи на те, що кількість жертв авіакатастроф у 2018 році значно зросла в порівнянні з 2017 роком, статистика свідчить, що 2018 рік увійшов у десятку найбезпечніших років для цивільної авіації.

Про це повідомили на сайті ВВС Україна.

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За даними сайту Aviation Safety Network, що відстежує авіаційні події та викрадення літаків, за 2018 рік внаслідок авіакатастроф загинули 556 людей, а у 2017 – 44. Загалом у 2018 році сталося 15 авіакатастроф внаслідок яких загинули люди.

Найгіршим інцидентом у цивільній авіації минулого року стала аварія літака Lion Air у жовтні в Індонезії. Авіакатастрофа сталася 29 жовтня, літак Boeing 737 компанії Lion Air впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява. Він здійснював плановий рейс зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка.

Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. У катастрофі літака в Індонезії не вижив ніхто.



Авіакатастрофа пасажирського літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air

Не менш моторошною вважають авіакатастрофу пасажирського літака Boeing 737 авіакомпанії Cubana de Aviacion. У п’ятницю, 18 травня, він виконував внутрішній рейс із Гавани до міста Ольгин. Літак розбився у полі неподалік аеропорту, поруч із лісопосадкою. Варто зазначити, що судну було 40 років, а востаннє технічну інспекцію він проходив у листопаді 2017 року.



Авіакатастрофа пасажирського літака Boeing 737 авіакомпанії Cubana de Aviacion

Тим не менш, загалом ситуація за останні 20 років покращується, кажуть фахівці.

Якби кількість авіакатастроф лишилася на рівні 2008 року, то цього року сталося б 39 смертельних катастроф. А якби на рівні 2000 року - то було б 64 аварії. Тобто за останні два десятиліття стався величезний прогрес у галузі безпеки,

– розповів голова ASN Гарро Рантер.

Він зазначив, що головною небезпекою залишається втрата контролю, через яку сталися щонайменше 10 з найбільших 25 катастроф за останні п'ять років. Втрата контролю – відхилення від курсу літака, яке неможливо виправити. Це може статися через механічний збій, зовнішні фактори, поганий стан літака або неправильну поведінку чи реакцію екіпажу.

До слова, 2017 рік був найбезпечнішим в історії для комерційних авіаліній. Тоді не зафіксували жодних аварій таких пасажирських літаків. Варто зазначити, що сьогодні ймовірність того, що на пасажирському рейсі трапиться авіакатастрофа, становить 1 до 9,2 мільйона.