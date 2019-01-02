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      На сколько выросло количество авиакатастроф в 2018 году: впечатляющие цифры

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      2018 год стал одним из самых безопасных для гражданской авиации
      2018 год стал одним из самых безопасных для гражданской авиации / Фото из открытых источников

      Не смотря на то, что количество жертв авиакатастроф в 2018 году значительно возросло по сравнению с 2017 годом, статистика свидетельствует, что 2018 год вошел в десятку самых безопасных лет для гражданской авиации.

      Об этом сообщили на сайте ВВС Украина.

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      По данным сайта Aviation Safety Network, отслеживающего авиационные происшествия и угоны самолетов, за 2018 год в результате авиакатастроф погибли 556 человек, а в 2017 – 44. В целом в 2018 году произошло 15 авиакатастроф, в результате которых погибли люди.

      Худшим инцидентом в гражданской авиации прошлого года стала авария самолета Lion Air в октябре в Индонезии. Авиакатастрофа произошла 29 октября, самолет Boeing 737 компании Lion Air упал в море близ западного побережья острова Ява. Он совершал плановый рейс из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка.

      Воздушное судно исчезло с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. На борту находились 189 человек, из которых 8 членов экипажа. В катастрофе самолета в Индонезии не выжил никто.

      Авіакатастрофа пасажирського літака
      Авиакатастрофа пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air

      Не менее жуткой считают авиакатастрофу пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion. В пятницу, 18 мая, он выполнял внутренний рейс из Гаваны до города Ольгин. Самолет разбился в поле недалеко от аэропорта, рядом с лесопосадкой. Стоит отметить, что судну было 40 лет, а в последний раз техническую инспекцию он проходил в ноябре 2017 года.

       

      Авіакатастрофа пасажирського літака Boeing 737 авіакомпанії Cubana de Aviacion
      Авиакатастрофа пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion

      Тем не менее, в целом ситуация за последние 20 лет улучшается, говорят специалисты.

      Если бы количество авиакатастроф осталась на уровне 2008 года, то в этом году произошло 39 смертельных катастроф. А если бы на уровне 2000 года – то было бы 64 аварии. То есть за последние два десятилетия произошел огромный прогресс в области безопасности,
      – рассказал председатель ASN Гарро Рантер.

      Он отметил, что главной опасностью является потеря контроля, из-за которой произошли по меньшей мере 10 из 25 крупнейших катастроф за последние пять лет. Потеря контроля – отклонение от курса самолета, которое невозможно исправить. Это может произойти из-за механического сбоя, внешних факторов, плохого состояния самолета или неправильного поведения или реакции экипажа.

      К слову, 2017 год был самым безопасным в истории для коммерческих авиалиний. Тогда не зафиксировали никаких аварий таких пассажирских самолетов. Стоит отметить, что сегодня вероятность того, что на пассажирском рейсе случится авиакатастрофа, составляет 1 к 9,2 миллиона.

      Теги: авиация Жертвы Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии Катастрофа
      Источник: 24 Канал
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