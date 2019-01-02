Сколько самолетов и вертолетов получили ВСУ от "Укроборонпрома" в 2018 году

Вооруженные силы Украины в 2018 году усилились около 50 самолетами и вертолетами. Эти авиасудна были модернизированы и отремонтированы силами ряда предприятий госконцерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

За этот год украинские летчики получили истребители Су-27 и Миг-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики и разведчики Су-24, транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76, учебно-тренировочные самолеты L-39, вертолеты Ми-24, Ми-14 и Ми-8,

– уточнили в госконцерне.

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Там отметили, что этот результат стал возможным благодаря налаженной работе авиастроительных предприятий "Укроборонпрома", которые в 2018 году выполняли государственный оборонный заказ и обязательства по ремонту.

"Таким образом, предприятия кластера авиастроения ГК "Укроборонпром" за 2018 год полностью выполнили поставленные перед ними задачи, усилив украинское войско и продолжили работы по модернизации и разработке новых летательных аппаратов на потребности Вооруженных сил Украины", – подытожили в "Укроборонпроме".