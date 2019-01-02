13:31
2 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря 2018
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Сколько самолетов и вертолетов получили ВСУ от "Укроборонпрома" в 2018 году

      505 Читати новину українською
      Модернизированный самолет Су-27
      Модернизированный самолет Су-27 / Ukroboronprom.com.ua

      Вооруженные силы Украины в 2018 году усилились около 50 самолетами и вертолетами. Эти авиасудна были модернизированы и отремонтированы силами ряда предприятий госконцерна "Укроборонпром".

      Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

      За этот год украинские летчики получили истребители Су-27 и Миг-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики и разведчики Су-24, транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76, учебно-тренировочные самолеты L-39, вертолеты Ми-24, Ми-14 и Ми-8,
      – уточнили в госконцерне.

      Читайте также: Украинские пограничники получили новый катер-перехватчик, который будет использоваться на Азове

      Там отметили, что этот результат стал возможным благодаря налаженной работе авиастроительных предприятий "Укроборонпрома", которые в 2018 году выполняли государственный оборонный заказ и обязательства по ремонту.

      "Таким образом, предприятия кластера авиастроения ГК "Укроборонпром" за 2018 год полностью выполнили поставленные перед ними задачи, усилив украинское войско и продолжили работы по модернизации и разработке новых летательных аппаратов на потребности Вооруженных сил Украины", – подытожили в "Укроборонпроме".

      Теги: Новости Украины Укроборонпром авиация Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Краткий анализ новогоднего заявления Зеленского
      сегодня , 12:00 Краткий анализ новогоднего заявления Зеленского
      Ян Валетов 2394
      Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
      сегодня , 10:01 Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
      Марія Бондар 667
      "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      1 января , 19:00 "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      Іван Яковина 483
      Как получить компенсацию за няню: инструкция
      1 января , 18:01 Как получить компенсацию за няню: инструкция
      Світлана Попова 747
      Начинаем Новый год здорово: советы от Здоровье 24
      1 января , 17:15 Начинаем Новый год здорово: советы от Здоровье 24
      Олена Кандяк 278
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Долина тюльпанов расцвела на Буковине: появилось видео
       25 апреля 2017 , 18:59
      Кто из президентов Украины образец, а с кем лучше не встречаться: Коломойский оценил всех
       21 декабря 2018 , 19:07
      Полиция потратит 4 млн гривен на ремонт патрульных Toyota Prius
       28 сентября 2018 , 10:55
      Шахтар та Динамо – поза конкуренцією, черговий шедевр Шведа привів його у збірну України – підсумки 15 туру УПЛ
       12 ноября 2018 , 12:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук