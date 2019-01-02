11:58
2 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря 2018
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Украинские пограничники получили новый катер-перехватчик, который будет использоваться на Азове

      264 Читати новину українською
      В Мариупольский отряд морской охраны ГНСУ поступил катер проекта UMS-1000
      В Мариупольский отряд морской охраны ГНСУ поступил катер проекта UMS-1000 / Иллюстративное фото

      В Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины поступил модернизированный катер-перехватчик проекта UMS-1000.

      Об этом сообщает Правительственный портал на Facebook-странице.

      Читайте также: Когда американские патрульные катера прибудут в Украину: в ВМС ВСУ дали ответ

      Катер имеет отличные характеристики – мощные двигатели с двухконтурной системой охлаждения, 2 водометы с реверсивно-рулевыми устройствами для обеспечения движения катера вперед и назад, дизель-генератор мощностью 8 киловатт для работы агрегатов и систем в напряженнейшем режиме.

      Во время испытаний катер показал скорость в 45,5 узлов (84 километра в час) и это не является его скоростным пределом.

       

      Теги: Новости Украины Новости Мариуполя Водный транспорт Госпогранслужба
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук