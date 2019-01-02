Украинские пограничники получили новый катер-перехватчик, который будет использоваться на Азове

В Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины поступил модернизированный катер-перехватчик проекта UMS-1000.

Об этом сообщает Правительственный портал на Facebook-странице.

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Катер имеет отличные характеристики – мощные двигатели с двухконтурной системой охлаждения, 2 водометы с реверсивно-рулевыми устройствами для обеспечения движения катера вперед и назад, дизель-генератор мощностью 8 киловатт для работы агрегатов и систем в напряженнейшем режиме.

Во время испытаний катер показал скорость в 45,5 узлов (84 километра в час) и это не является его скоростным пределом.