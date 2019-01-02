Українські прикордонники отримали новий катер-перехоплювач, який використовуватимуть на Азові

До Маріупольського загону морської охорони Державної прикордонної служби України надійшов модернізований катер-перехоплювач проекту UMS-1000.

Про це повідомляє Урядовий портал на Facebook-сторінці.

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Катер має відмінні характеристики – потужні двигуни з двоконтурною системою охолодження, 2 водомети з реверсивно-рульовими пристроями для забезпечення руху катера вперед і назад, дизель-генератор потужністю 8 кіловат для роботи агрегатів та систем у найнапруженішому режимі.



Під час випробувань катер показав швидкість у 45,5 вузлів (84 кілометри на годину) і це не є його швидкісною межею.