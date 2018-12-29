20:33
29 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Коли американські патрульні катери прибудуть до України: у ВМС ЗСУ дали відповідь

      5126 Читать новость на русском
      Американські патрульні катери прибудуть до України у 2019 році
      Американські патрульні катери прибудуть до України у 2019 році / Офіційний сайт Президента України

      Два американські патрульні катери типу "Айленд", які наприкінці вересня США передали Військово-морським силам ЗС України, прибудуть до України вже у липні 2019 року. Наразі тривають активні приготування і кораблів, і екіпажу.

      Про це повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ Ігор Воронченко, пише DW.

      Читайте також: Чи може Україна втратити контроль над Азовським морем: відповідь командувача ВМС

      24 канал писав, що 27 вересня у США за участю Президента України Петра Порошенка та віце-адмірала Берегової охорони Сполучених Штатів Майкла Макалістера відбудеться урочиста церемонія передачі Україні двох 30-метрових патрульних катерів класу Island.

      Так, наразі триває доукомплектування цих кораблів.

      У липні вони повинні бути в Україні. Екіпажі готуються, узгоджені порядок доукомплектування цих кораблів і порядок спільної підготовки на базі в Балтіморі. Скориговані і останні заходи, які ми повинні зробити, щоб катери як можна швидше прибули в Україну,
      – сказав він.

      Воронченко також зазначив, що кораблі будуть переобладнані під українське артилерійське озброєння.

      До слова, раніше командувач ВМС України Ігор Воронченко розповів, що у водах Азовського моря перебувають майже сотня кораблів і катерів Чорноморського флоту Росії та ФСБ. Менше половини з них повноцінно можуть виконувати усі завдання. Водночас, Україна має в морі лише чотири судна.

      Через що конфлікт в Азово-Чорноморському регіоні загострився?
      25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Новини США Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Переговори з Росією – повна маячня
      сьогодні , 15:03 Переговори з Росією – повна маячня
      Артем Овдієнко 1144
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
      сьогодні , 12:22 Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
      Юлія Михайлова 2289
      Заборона на салюти: як каратимуть порушників
      сьогодні , 10:01 Заборона на салюти: як каратимуть порушників
      Ірина Поліщук 5196
      Амбіції, дно і "хайп": українці оцінили кандидатів у президенти
      сьогодні , 09:05 Амбіції, дно і "хайп": українці оцінили кандидатів у президенти
      Катерина Одарченко 1593
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Передача Андріївської церкви Константинополю: Україна на крок ближче до Томосу?
       18 жовтня , 16:30
      Шахтарі озвучили свої вимоги до влади
       22 квітня 2015 , 15:32
      Український тренер розкритикував арбітра: Якщо жінка не розбирається у футболі – їй треба народжувати дітей, а не судити
       27 серпня , 00:00
      Перший тест-драйв Tesla Roadster 2020 року показали на відео
       27 серпня , 16:20
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук