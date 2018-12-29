Коли американські патрульні катери прибудуть до України: у ВМС ЗСУ дали відповідь

Два американські патрульні катери типу "Айленд", які наприкінці вересня США передали Військово-морським силам ЗС України, прибудуть до України вже у липні 2019 року. Наразі тривають активні приготування і кораблів, і екіпажу.

Про це повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ Ігор Воронченко, пише DW.

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24 канал писав, що 27 вересня у США за участю Президента України Петра Порошенка та віце-адмірала Берегової охорони Сполучених Штатів Майкла Макалістера відбудеться урочиста церемонія передачі Україні двох 30-метрових патрульних катерів класу Island.

Так, наразі триває доукомплектування цих кораблів.

У липні вони повинні бути в Україні. Екіпажі готуються, узгоджені порядок доукомплектування цих кораблів і порядок спільної підготовки на базі в Балтіморі. Скориговані і останні заходи, які ми повинні зробити, щоб катери як можна швидше прибули в Україну,

– сказав він.

Воронченко також зазначив, що кораблі будуть переобладнані під українське артилерійське озброєння.

До слова, раніше командувач ВМС України Ігор Воронченко розповів, що у водах Азовського моря перебувають майже сотня кораблів і катерів Чорноморського флоту Росії та ФСБ. Менше половини з них повноцінно можуть виконувати усі завдання. Водночас, Україна має в морі лише чотири судна.

Через що конфлікт в Азово-Чорноморському регіоні загострився?

25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.