Чи може Україна втратити контроль над Азовським морем: відповідь командувача ВМС

Україна не може втратити контроль над Азовським морем, яке намагається захопити Росія, адже Збройні сили зараз спроможні обороняти країну.

Про це заявив командувач військово-морськими силами України Ігор Воронченко в інтерв'ю DW.

Читайте також: Чи відмовиться Україна від використання Азовського моря: відповідь Порошенка

Не втратимо контроль. Однозначну оцінку зараз давати не буду. Зараз ситуація дуже складна, особливо в Приазов'ї та в ключових точках українських Півдня і Сходу. Збройні сили України перебувають у такому стані, в якому спроможні виконати завдання (оборони, – 24 канал). Це не 2014 рік,

– наголосив адмірал.

Окрім того, він розповів, що Росія не погодиться на вхід в Азовське море кораблів НАТО чи есмінців США, і боїться такого сценарію.

"Згідно з договором (Договір між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року, – 24 канал) Росія повинна дати дозвіл кораблям НАТО зайти туди. Утім кожен захід НАТІвського корабля, есмінця США, викликає в Росії не те щоб занепокоєння, а паніку. Оскільки в РФ знають, що такий есмінець США несе на борту бойовий ракетний потенціал усього Чорноморського флоту РФ", – додав Воронченко.

За словами командувача ВМС, усі договори між Україною та РФ все ж таки будуть виконані, і Москва піде на те, щоб їх виконувати.

"Я сподіваюся, що усі санкції, всі заходи, які запроваджують ключові гравці світу щодо Росії, зрештою, зроблять свою справу", – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше командувач ВМС України Ігор Воронченко розповів, що у водах Азовського моря перебувають майже сотня кораблів і катерів Чорноморського флоту Росії та ФСБ. Менше половини з них повноцінно можуть виконувати усі завдання. Водночас, Україна має в морі лише чотири судна.

Про який договір йдеться?Договір між Україною та Росією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки було підписано у грудні 2003 року після конфлікту між двома країнами навколо українського острова коса Тузла.



Згідно з угодою, Азовське море і Керченська протока де-юре є "внутрішніми водами України та Російської Федерації" без розмежування кордонів. При цьому в документі прописано принципи свободи судноплавства для торгових суден і військових кораблів обох країн, а також розмежоване Азовське море.

Через що виникла ескалація конфлікту в Азово-Чорноморському регіоні?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.