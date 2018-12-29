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      Может ли Украина потерять контроль над Азовским морем: ответ командующего ВМС

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      Воронченко заверил, что Украина не может потерять контроль над Азовским морем
      Воронченко заверил, что Украина не может потерять контроль над Азовским морем / Фото из открытых источников

      Украина не может потерять контроль над Азовским морем, которое пытается захватить Россия, ведь Вооруженные силы сейчас способны защищать страну.

      Об этом заявил командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, в интервью DW.

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      Не потеряем контроль. Однозначную оценку сейчас давать не буду. Сейчас ситуация очень сложная, особенно в Приазовье и в ключевых точках украинских Юга и Востока. Вооруженные силы Украины находятся в таком состоянии, в котором способны выполнить задачи (обороны, – 24 канал). Это не 2014 год,
      – подчеркнул адмирал.

      Кроме того, он рассказал, что Россия не согласится на вход в Азовское море кораблей НАТО или эсминцев США, и боится такого сценария.

      "Согласно договору (Договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года, – 24 канал) Россия должна дать разрешение кораблям НАТО зайти туда. Впрочем каждый заход Натовского корабля, эсминца США, вызывает в России не то чтобы беспокойство, а панику. Поскольку в РФ знают, что такой эсминец США несет на борту боевой ракетный потенциал всего Черноморского флота РФ", – добавил Воронченко.

      По словам командующего ВМС, все договоры между Украиной и РФ все же будут выполнены, и Москва пойдет на то, чтобы их выполнять.

      "Я надеюсь, что все санкции, все меры, которые вводят ключевые игроки мира в отношении России, в конце концов, сделают свое дело", – подчеркнул он.

      Напомним, ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко рассказал, что в водах Азовского моря находятся почти сотня кораблей и катеров Черноморского флота России и ФСБ. Меньше половины из них полноценно могут выполнять все задачи. В то же время, Украина имеет в море только четыре судна.

      О каком договоре идет речь?
      Договор между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в декабре 2003 года после конфликта между двумя странами вокруг украинского острова коса Тузла.
      Согласно соглашению, Азовское море и Керченский пролив де-юре являются "внутренними водами Украины и Российской Федерации" без разграничения границ. При этом в документе прописаны принципы свободы судоходства для торговых судов и военных кораблей обоих государств, а также разграничено Азовское море.

       

       

      Из-за чего возникла эскалация конфликта в Азово-Черноморском регионе? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.
      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.
      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.
      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости политики Конфликт в Азовском море Санкции Водный транспорт НАТО
      Источник: 24 Канал
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