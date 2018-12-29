19:38
29 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, сегодня
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Когда американские патрульные катера прибудут в Украину: в ВМС ВСУ дали ответ

      68 Читати новину українською
      Американские патрульные катера прибудут в Украину в 2019 году
      Американские патрульные катера прибудут в Украину в 2019 году / Официальный сайт Президента Украины

      Два американских патрульных катера типа "Айленд", которые в конце сентября США передали Военно-морским силам Украины, прибудут в Украину уже в июле 2019 года. Сейчас идут активные приготовления и кораблей, и экипажей.

      Об этом сообщил командующий Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко, пишет DW.

      Читайте также: Может ли Украина потерять контроль над Азовским морем: ответ командующего ВМС

      24 канал писал, что 27 сентября в США с участием Президента Украины Петра Порошенко и вице-адмирала Береговой охраны США Майкла Макалистера состоится торжественная церемония передачи Украине двух 30-метровых патрульных катеров класса Island.

      Так, сейчас идет доукомплектование этих кораблей.

      В июле они должны быть в Украине. Экипажи готовятся, согласован порядок доукомплектования этих кораблей и порядок совместной подготовки на базе в Балтиморе. Скорректированы и последние меры, которые мы должны сделать, чтобы катера как можно скорее прибыли в Украину,
      – сказал он.

      Воронченко также отметил, что корабли будут переоборудованы под украинскую артиллерию.


      К слову, ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко рассказал, что в водах Азовского моря находятся около сотни кораблей и катеров Черноморского флота России и ФСБ. Менее половины из них полноценно могут выполнять все задачи. В то же время, Украина в море всего четыре судна.

      Из-за чего конфликт в Азово-Черноморском регионе обострился?
      25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. В следствии этого украинская экономика несёт большие убытки.

      Теги: Новости Украины Новости США Конфликт в Азовском море Новости политики Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Путин – эльф из "Гарри Поттера": новый глава МИД Великобритании Джонсон об Украине и России
       14 июля 2016 , 20:14 1
      Презервативы вызывают нежелательные волосы у женщин, — ученые
       1 марта 2016 , 01:01
      Китаянка провела краш-тест BMW прямо в автосалоне
       1 сентября , 19:51
      Lexus хочет конкурировать с Lamborghini
       27 ноября , 13:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук