Когда американские патрульные катера прибудут в Украину: в ВМС ВСУ дали ответ

Два американских патрульных катера типа "Айленд", которые в конце сентября США передали Военно-морским силам Украины, прибудут в Украину уже в июле 2019 года. Сейчас идут активные приготовления и кораблей, и экипажей.

Об этом сообщил командующий Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко, пишет DW.

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24 канал писал, что 27 сентября в США с участием Президента Украины Петра Порошенко и вице-адмирала Береговой охраны США Майкла Макалистера состоится торжественная церемония передачи Украине двух 30-метровых патрульных катеров класса Island.

Так, сейчас идет доукомплектование этих кораблей.

В июле они должны быть в Украине. Экипажи готовятся, согласован порядок доукомплектования этих кораблей и порядок совместной подготовки на базе в Балтиморе. Скорректированы и последние меры, которые мы должны сделать, чтобы катера как можно скорее прибыли в Украину,

– сказал он.

Воронченко также отметил, что корабли будут переоборудованы под украинскую артиллерию.



К слову, ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко рассказал, что в водах Азовского моря находятся около сотни кораблей и катеров Черноморского флота России и ФСБ. Менее половины из них полноценно могут выполнять все задачи. В то же время, Украина в море всего четыре судна.

Из-за чего конфликт в Азово-Черноморском регионе обострился?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. В следствии этого украинская экономика несёт большие убытки.