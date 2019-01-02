Скільки літаків і вертольотів отримали ЗСУ від "Укроборонпрому" у 2018 році

Збройні сили України в 2018 році посилилися близько 50 літаками і вертольотами. Ці авіасудна були модернізовані та відремонтовані силами низки підприємств держконцерну "Укроборонпром".

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

За цей рік українські льотчики отримали винищувачі Су-27 та МіГ-29, штурмовики Су-25, бомбардувальники та розвідники Су-24, транспортні літаки Ан-26 та Іл-76, навчально-тренувальні літаки L-39, вертольоти Мі-24, Мі-14 та Мі-8,

– уточнили у держконцерні.

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Там зауважили, що цей результат став можливим завдяки налагодженій роботі авіабудівних підприємств "Укроборонпрому", які у 2018 році виконували державне оборонне замовлення і зобов'язання по ремонту.

"Таким чином, підприємства кластера авіабудування ДК "Укроборонпром" за 2018 рік повністю виконали поставлені перед ними завдання, посиливши українське військо та продовжили роботи з модернізації та розробки нових літальних апаратів на потребу Збройних сил України", – підсумували в "Укроборонпромі".