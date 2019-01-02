Пассажиропоток аэропорта "Борисполь" значительно вырос: впечатляющие цифры

Украинский аэропорт "Борисполь" принял 12,6 миллионов пассажиров в 2018 году. В 2019 году аэропорт планирует увеличить пассажиропоток до 14,3 миллионов человек.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на свой странице в Facebook.

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Это на 2 миллиона больше по сравнению с 2017 годом.

Начиная с 2014 года, пассажиропоток стабильно увеличивается. По сравнению с 2017 годом он вырос на 83%.

Важнейший показатель успешной работы аэропорта – количество людей, которые воспользовались нашими услугами. Так, международный аэропорт "Борисполь" из года в год показывает устойчивую динамику роста 2014, поэтому мы имеем возможность планировать развитие аэропорта в долгосрочной перспективе,

– говорится в сообщении.

Согласно подсчетам, в 2018 году услугами аэропорта воспользовались 12,6 миллионов пассажиров в 2017 году – 10,5 миллионов пассажиров, в 2016-м – 8,6 , в 2015 – 7,3, в 2014 – 6,9.

В 2018 году в аэропорт "Борисполь" начали летать 7 новых авиакомпаний: Ryanair, Brussels Airlines, Iraqi Airways, Myway Airlines, Ellinair, Air Malta і Sky Up. Возобновили полеты также SWISS, Flydubai, Air Moldova.