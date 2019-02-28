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      Первый в мире горизонтальный небоскреб достраивают в Китае: впечатляющие фото

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      Первый в мире горизонтальный небоскреб достраивают в Китае
      Первый в мире горизонтальный небоскреб достраивают в Китае / Фото из открытых источников

      В Китае завершается строительство первого в мире горизонтального небоскреба в рамках проекта Raffles City Chongqing. Его уже назвали инженерным чудом.

      "Небесный мост" длиной 250 метров называется Crystal и считается одним из самых высоких в мире, пишет CNN.

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      Заместитель генерального директора CapitaLand China Лукас Лог сказал, что строительство продолжалось шесть лет.

      Мы гордимся тем, что в Raffles City Chongqing знаковая архитектурная форма, напоминающая мощное парус, движется вперед,
      – добавил он.

      Для строительства небоскреба использовали современные инженерные технологии. После открытия там будет находиться смотровая галерея, небесные сады, пейзажный бассейн и различные рестораны.

      горизонтальний хмарочос китай
      В Китае завершается строительство первого горизонтального небоскреба в мире//Фото: CNN

      Именно это горизонтальное сооружение объединяет все остальные конструкции комплекса Raffles City Chongqing. В нем также будет размещен торговый центр площадью 230 тысяч квадратных метров, 1400 апартаментов, отель и 160 тысяч квадратных метров офисных помещений.

      горизонтальний хмарочос китай
      Горизонтальный небоскреб объединяет другие конструкции комплекса Raffles City Chongqing//Фото: CNN

      горизонтальний хмарочос китай
      Проект горизонтального небоскреба

      Восьмой и последний небоскреб Raffles City Chongqing стоимостью 3,8 миллиарда долларов был недавно завершен. Открытие "небесного моста" состоится уже в 2019 году.

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      Теги: Крутые здания Новости недвижимости Китай Новости недвижимости мира Строительство
      Источник: 24 Канал
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