Первый в мире горизонтальный небоскреб достраивают в Китае: впечатляющие фото

В Китае завершается строительство первого в мире горизонтального небоскреба в рамках проекта Raffles City Chongqing. Его уже назвали инженерным чудом.

"Небесный мост" длиной 250 метров называется Crystal и считается одним из самых высоких в мире, пишет CNN.

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Заместитель генерального директора CapitaLand China Лукас Лог сказал, что строительство продолжалось шесть лет.

Мы гордимся тем, что в Raffles City Chongqing знаковая архитектурная форма, напоминающая мощное парус, движется вперед,

– добавил он.

Для строительства небоскреба использовали современные инженерные технологии. После открытия там будет находиться смотровая галерея, небесные сады, пейзажный бассейн и различные рестораны.



В Китае завершается строительство первого горизонтального небоскреба в мире//Фото: CNN

Именно это горизонтальное сооружение объединяет все остальные конструкции комплекса Raffles City Chongqing. В нем также будет размещен торговый центр площадью 230 тысяч квадратных метров, 1400 апартаментов, отель и 160 тысяч квадратных метров офисных помещений.



Горизонтальный небоскреб объединяет другие конструкции комплекса Raffles City Chongqing//Фото: CNN



Проект горизонтального небоскреба

Восьмой и последний небоскреб Raffles City Chongqing стоимостью 3,8 миллиарда долларов был недавно завершен. Открытие "небесного моста" состоится уже в 2019 году.