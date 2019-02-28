Перший у світі горизонтальний хмарочос добудовують у Китаї: вражаючі фото

У Китаї завершується будівництво першого у світі горизонтального хмарочоса в рамках проекту Raffles City Chongqing. Його вже назвали інженерним чудом.

"Небесний міст" завдовжки 250 метрів має назву Crystal і вважається одним з найвищих у світі, пише CNN.

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Заступник генерального директора CapitaLand China Лукас Лог сказав, що будівництво тривало шість років.

Ми пишаємося тим, що у Raffles City Chongqing знакова архітектурна форма, яка нагадує потужне вітрило, що рухається вперед,

– додав він.

Для будівництва хмарочосу використовували сучасні інженерні технології. Після відкриття там буде знаходитися оглядова галерея, небесні сади, пейзажний басейн і різні ресторани.



У Китаї завершується будівництво першого горизонтального хмарочосу в світі//Фото: CNN

Саме ця горизонтальна споруда об'єднує всі інші конструкції комплексу Raffles City Chongqing. У ньому також буде розміщений торговий центр площею 230 тисяч квадратних метрів, 1400 апартаментів, готель і 160 тисяч квадратних метрів офісних приміщень.



Горизонтальний хмарочос об'єднує інші конструкції комплексу Raffles City Chongqing//Фото: CNN



Проект горизонтального хмарочосу

Восьмий і останній хмарочос Raffles City Chongqing вартістю 3,8 мільярда доларів був недавно завершений. Відкриття "небесного моста" відбудеться вже у 2019 році.