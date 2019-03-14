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      Найвищий штучний водоспад світу з'явиться в аеропорту Сінгапура: фото, від яких перехоплює подих

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      Найвищий у світі штучний водоспад незабаром відкриється у Сінгапурі
      Найвищий у світі штучний водоспад незабаром відкриється у Сінгапурі / safdiearchitects.com

      Будівництво найвищого у світі критого водоспаду висотою 40 метрів завершується в головному аеропорту Сінгапура Jewel Changi Airport.

      Гігантська будівля аеропорту включає в себе не лише стійки реєстрації і зали очікування. Бюро Safdie Architects проектувало споруду як багатофункціональний комплекс з власними визначними місцями, готелем, садами і водоспадом.

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      Комплекс Jewel Changi Airport займає загальну площу 134 тисячі метрів квадратних. 5 з 10 поверхів будівлі сховані під землею.

      аеропорт Сінгапур дах водоспад
      Дизайнерський дах аеропорту Jewel Changi Airport//Фото: Dezeen

      Його родзинкою стане найбільший у світі критий водоспад Rain Vortex. Він буквально спадатиме з круглого отвору в дизайнерському даху.

       

       

      Штучний водоспад має ще й практичну місію. Оскільки в Сінгапурі часто трапляються грози, Rain Vortex був продуманий для перекачування дощової води зі швидкістю майже 40 тисяч літрів на хвилину.

      Водоспад Сінгапур аеропорт
      Штучний водоспад в аеропорту Сінгапура//Фото: Dezeen

      водоспад аеропорт Сінгапур
      Останні приготування в аеропорту Сінгапура перед відкриттям//Фото: Dezeen

      Цей потік води охолоджуватиме повітря під куполом будівлі, а зібрану воду будуть використовувати на внутрішні потреби летовища.

      Найвищий критий водоспад в будівлі аеропорту в Сінгапурі: дивіться відео

      Відкриття грандіозної будівлі заплановане на 17 квітня 2019 року.

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      Теги: авіація Новини нерухомості Новини нерухомості світу Круті будівлі Архітектура Сінгапур
      Джерело: 24 Канал
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