Найвищий штучний водоспад світу з'явиться в аеропорту Сінгапура: фото, від яких перехоплює подих

Будівництво найвищого у світі критого водоспаду висотою 40 метрів завершується в головному аеропорту Сінгапура Jewel Changi Airport.

Гігантська будівля аеропорту включає в себе не лише стійки реєстрації і зали очікування. Бюро Safdie Architects проектувало споруду як багатофункціональний комплекс з власними визначними місцями, готелем, садами і водоспадом.

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Комплекс Jewel Changi Airport займає загальну площу 134 тисячі метрів квадратних. 5 з 10 поверхів будівлі сховані під землею.



Дизайнерський дах аеропорту Jewel Changi Airport//Фото: Dezeen

Його родзинкою стане найбільший у світі критий водоспад Rain Vortex. Він буквально спадатиме з круглого отвору в дизайнерському даху.

Штучний водоспад має ще й практичну місію. Оскільки в Сінгапурі часто трапляються грози, Rain Vortex був продуманий для перекачування дощової води зі швидкістю майже 40 тисяч літрів на хвилину.



Штучний водоспад в аеропорту Сінгапура//Фото: Dezeen



Останні приготування в аеропорту Сінгапура перед відкриттям//Фото: Dezeen

Цей потік води охолоджуватиме повітря під куполом будівлі, а зібрану воду будуть використовувати на внутрішні потреби летовища.

Найвищий критий водоспад в будівлі аеропорту в Сінгапурі: дивіться відео

Відкриття грандіозної будівлі заплановане на 17 квітня 2019 року.