Expo 2020: Топ-7 неймовірних павільйонів, якими здивує всесвітня виставка

Міжнародна виставка Expo, яка є символом індуструалізації та відкритим майданчиком для демонстрації технічних і технологічних досягнень, у 2020 році відбудеться у Дубаї (ОАЕ).

На Expo-2020 буде представлений павільйон України, на будівництво якого до 18 березня можна подати тендерну пропозицію через Prozorro. На нього готові витратити 5,5 мільйонів доларів США, інформує Мінекономрозвитку.

Дивіться також: Топ-10 найбільш очікуваних споруд 2019 року

Expo-2020 стане першою виставкою, яку вирішили провести на Близькому Сході. Територія займатиме площу у 438 гектарів між Дубаєм та Абу-Дабі.

Вона триватиме з 20 жовтня 2020 до 10 квітня 2021 року. Тут буде представлено 190 національних павільйонів, серед яких і Україна.

У мережі показали, як виглядає проект павільйону України на Expo 2020. В його оздобленні хочуть використати традиційні українські орнаменти. Щоправда, відомі архітектори та дизайнери уже встигли розкритикували цей проект.

Нерухомість 24 зробила підбірку найцікавіших проектів павільйонів, які будуть представлені на Expo-2020 у Дубаї.



Проект павільйону України на виставці 2020



Павільйон України на виставці 2020 з українським орнаментом

1. ОАЕ

Національний павільйон господарів ОАЕ проектуватиме відомий іспанський архітектор Сантьяго Калатрава. Він нагадує крила сокола під час польоту.

Після закінчення виставки у ньому планують облаштувати місцевий центр дитячої освіти та наукових досліджень.



Павільйон ОАЕ на Expo-2020

2. Люксембург

Конкурс на будівництво павільйону для Люксембурга виграли архітектори Metaform та сценографи The Space Factory. Більша його частина буде зосереджена під землею і відповідатиме принципу безвідходного виробництва "з колиски в колиску".



Павільйон Люксембургу на Всесвітній виставці Expo-2020

3. Іспанія

Павільйон Іспанії на виставці буде втілений у вигляді 9 гігантських надувних балонів, які проектуватимуть Selgascano та FRPO. Легку мобільну конструкцію буде легко переносити і за зміни погодніх умов, наприклад, його не складно трансформувати.



Павільйон Іспанії на Всесвітній виставці 2020 у Дубаї

4. Нова Зеландія

Архітектори з новозеландського бюро Jasmax, які працювали над павільйоном для своєї країни охарактеризували його слоганом "Увага та повага до людей і місцевості".



Павільйон Нової Зеландії на Expo-2020

5. Австрія

Павільйон Австрії проектуватиме архітектурне бюро Querkraft. У будівлю вони закладають послання до людей уважно ставитись до ресурсів і використовувати нові можливості для отримання енергії.

Будівля павільйону нагадує піщані замки і буде виконана у вигляді конусоподібного комплексу із глини та піску – ці матеріали не шкодять навколишньому середовищу і в майбутньому їх можна буде без шкоди повернути в природу.



Павільйон Австрії на Expo-2020 буде з глини і піску

6. Польща

Автори проекту павільйону Польщі зізнаються, що надихнулись міграцією птахів у теплі краї і своїм проектом хотіли показати глобальні культурні та соціальні зв'язки між країнами.



Павільйон Польщі на Всесвітній виставці 2020 у Дубаї

7. Великобританії

Павільйон для Великобританії розробила художниця та дизайнерка Ес Девлін і назвала його "Павільйоном Поезії".

Будівля буде оснащена перформативною структурою, яка буде використовувати штучний інтелект для написання віршів.



Проект "Павільйону поезії" на Expo-2020

Дивіться відео про "Павільйон поезії" на виставці Expo-2020:

Дивіться також: