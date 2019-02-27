20:49
27 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 КОНФЛІКТ МІЖ ІНДІЄЮ І ПАКИСТАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаманські методи Росії. Роздвоєння в Путіна
      Вєсті Кремля
      20:49, 26 лютого
      Вєсті.UA: Порошенко може очолити "Квартал 95". Темні союзники Вілкула
      Вєсті.UA
      19:49, 26 лютого
      Непокарані і "вічно легітимні": чому маєтки топ-злочинців досі не перейшли державі
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 КОНФЛІКТ МІЖ ІНДІЄЮ І ПАКИСТАНОМ

      Expo 2020: Топ-7 неймовірних павільйонів, якими здивує всесвітня виставка

      347 Читать новость на русском
      Expo-2020 відбудеться у Дубаї
      Expo-2020 відбудеться у Дубаї / expo2020dubai.com

      Міжнародна виставка Expo, яка є символом індуструалізації та відкритим майданчиком для демонстрації технічних і технологічних досягнень, у 2020 році відбудеться у Дубаї (ОАЕ).

      На Expo-2020 буде представлений павільйон України, на будівництво якого до 18 березня можна подати тендерну пропозицію через Prozorro. На нього готові витратити 5,5 мільйонів доларів США, інформує Мінекономрозвитку.

      Дивіться також: Топ-10 найбільш очікуваних споруд 2019 року

      Expo-2020 стане першою виставкою, яку вирішили провести на Близькому Сході. Територія займатиме площу у 438 гектарів між Дубаєм та Абу-Дабі.

      Вона триватиме з 20 жовтня 2020 до 10 квітня 2021 року. Тут буде представлено 190 національних павільйонів, серед яких і Україна.

      У мережі показали, як виглядає проект павільйону України на Expo 2020. В його оздобленні хочуть використати традиційні українські орнаменти. Щоправда, відомі архітектори та дизайнери уже встигли розкритикували цей проект.

      Нерухомість 24 зробила підбірку найцікавіших проектів павільйонів, які будуть представлені на Expo-2020 у Дубаї.

      Експо 2020 павільйон Україна
      Проект павільйону України на виставці 2020

      Всесвітня виставка павільйон Україна Експо 2020
      Павільйон України на виставці 2020 з українським орнаментом

      1. ОАЕ

      Національний павільйон господарів ОАЕ проектуватиме відомий іспанський архітектор Сантьяго Калатрава. Він нагадує крила сокола під час польоту.

      Після закінчення виставки у ньому планують облаштувати місцевий центр дитячої освіти та наукових досліджень.

      ОАЕ павільйон Експо 2020
      Павільйон ОАЕ на Expo-2020

      2. Люксембург

      Конкурс на будівництво павільйону для Люксембурга виграли архітектори Metaform та сценографи The Space Factory. Більша його частина буде зосереджена під землею і відповідатиме принципу безвідходного виробництва "з колиски в колиску".

      Люксембург павільйон Експо 2020
      Павільйон Люксембургу на Всесвітній виставці Expo-2020

      3. Іспанія

      Павільйон Іспанії на виставці буде втілений у вигляді 9 гігантських надувних балонів, які проектуватимуть Selgascano та FRPO. Легку мобільну конструкцію буде легко переносити і за зміни погодніх умов, наприклад, його не складно трансформувати.

      Павільйон Іспанія Експо 2020
      Павільйон Іспанії на Всесвітній виставці 2020 у Дубаї

      4. Нова Зеландія

      Архітектори з новозеландського бюро Jasmax, які працювали над павільйоном для своєї країни охарактеризували його слоганом "Увага та повага до людей і місцевості".

      Нова Зеландія павільйон Експо 2020
      Павільйон Нової Зеландії на Expo-2020

      5. Австрія

      Павільйон Австрії проектуватиме архітектурне бюро Querkraft. У будівлю вони закладають послання до людей уважно ставитись до ресурсів і використовувати нові можливості для отримання енергії.

      Будівля павільйону нагадує піщані замки і буде виконана у вигляді конусоподібного комплексу із глини та піску – ці матеріали не шкодять навколишньому середовищу і в майбутньому їх можна буде без шкоди повернути в природу.

      Австрія павільйон Експо 2020
      Павільйон Австрії на Expo-2020 буде з глини і піску

      6. Польща

      Автори проекту павільйону Польщі зізнаються, що надихнулись міграцією птахів у теплі краї і своїм проектом хотіли показати глобальні культурні та соціальні зв'язки між країнами.

      Польща павільйон Експо 2020
      Павільйон Польщі на Всесвітній виставці 2020 у Дубаї

      7. Великобританії

      Павільйон для Великобританії розробила художниця та дизайнерка Ес Девлін і назвала його "Павільйоном Поезії".

      Будівля буде оснащена перформативною структурою, яка буде використовувати штучний інтелект для написання віршів.

      павільйон Великобританія експо 2020
      Проект "Павільйону поезії" на Expo-2020

      Дивіться відео про "Павільйон поезії" на виставці Expo-2020:

      Дивіться також:

      blog_ava
      Скандал в "Укроборонпромі": з'явилась реакція речника Путіна
      сьогодні
      7887
      Теги: Новини нерухомості світу Новини нерухомості ОАЕ Архітектура Круті будівлі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Expo 2020: Топ-7 неймовірних павільйонів, якими здивує всесвітня виставка
      сьогодні , 20:31 Expo 2020: Топ-7 неймовірних павільйонів, якими здивує всесвітня виставка
      129
      Німеччина полює за російськими грошима: перші 50 мільйонів євро вже знайшли
      сьогодні , 20:01 Німеччина полює за російськими грошима: перші 50 мільйонів євро вже знайшли
      Борис Немировський 1108
      Доспівалися: чому Євробачення "зламалося" і "де собака зарита"
      сьогодні , 19:30 Доспівалися: чому Євробачення "зламалося" і "де собака зарита"
      Єлизавета Герасимюк 804
      Чому насильство таке поширене серед дітей і що з цим робити: дитячий омбудсмен
      сьогодні , 19:01 Чому насильство таке поширене серед дітей і що з цим робити: дитячий омбудсмен
      Ірина Поліщук 163
      Маєтки Сергія Тарути: як живе "збіднілий" мільярдер
      сьогодні , 17:30 Маєтки Сергія Тарути: як живе "збіднілий" мільярдер
      Юлія Гілей 1794
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук