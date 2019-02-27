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      Expo 2020: Топ-7 павильонов, которыми удивит всемирная выставка

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      Expo-2020 состоится в Дубае
      Expo-2020 состоится в Дубае / expo2020dubai.com

      Международная выставка Expo, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений, в 2020 году пройдет в Дубае (ОАЭ).

      На Expo-2020 будет представлен павильон Украины, на строительство которого до 18 марта можно подать тендерное предложение через Prozorro. На него готовы потратить 5,5 миллионов долларов США, информирует Минэкономразвития.

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      Expo-2020 станет первой выставкой, которую решили провести на Ближнем Востоке. Территория будет занимать площадь в 438 гектаров между Дубаем и Абу-Даби.

      Она продлится с 20 октября 2020 до 10 апреля 2021 года. Здесь будет представлено 190 национальных павильонов, среди которых и Украина.

      В сети показали, как выглядит проект павильона Украины на Expo 2020. В его оформлении хотят использовать традиционные украинские орнаменты. Правда, известные архитекторы и дизайнеры уже успели раскритиковали этот проект.

      Недвижимость 24 сделала подборку самых интересных проектов павильонов, которые будут представлены на Expo-2020 в Дубае.

      Експо 2020 павільйон Україна
      Проект павильона Украины на выставке 2020

      Всесвітня виставка павільйон Україна Експо 2020
      Павильон Украины на выставке 2020 с украинским орнаментом

      1. ОАЭ

      Национальный павильон хозяев ОАЭ будет проектировать известный испанский архитектор Сантьяго Калатрава. Он напоминает крылья сокола во время полета.

      После окончания выставки в нем планируют обустроить местный центр детского образования и научных исследований.

      ОАЕ павільйон Експо 2020
      Павильон ОАЭ на Expo-2020

      2. Люксембург

      Конкурс на строительство павильона для Люксембурга выиграли архитекторы Metaform и сценографы The Space Factory. Большая его часть будет сосредоточена под землей и будет соответствовать принципу безотходного производства "из колыбели в колыбель".

      Люксембург павільйон Експо 2020
      Павильон Люксембурга на Всемирной выставке Expo-2020

      3. Испания

      Павильон Испании на выставке будет воплощен в виде 9 гигантских надувных баллонов, которые будут проектировать Selgascano и FRPO. Легкую мобильную конструкцию будет легко переносить и при изменении погодных условий, например, его не сложно трансформировать.

      Павільйон Іспанія Експо 2020
      Павильон Испании на Всемирной выставке 2020 в Дубае

      4. Новая Зеландия

      Архитекторы из новозеландского бюро Jasmax, которые работали над павильоном для своей страны, охарактеризовали его слоганом "Внимание и уважение к людям и местности".

      Нова Зеландія павільйон Експо 2020
      Павильон Новой Зеландии на Expo-2020

      5. Австрия

      Павильон Австрии будет проектировать архитектурное бюро Querkraft. В здание они закладывают послание к людям внимательно относиться к ресурсам и использовать новые возможности для получения энергии.

      Здание павильона напоминает песчаные замки и будет выполнено в виде конусообразного комплекса из глины и песка – эти материалы не вредят окружающей среде и в будущем их можно будет без вреда вернуть в природу.

      Австрія павільйон Експо 2020
      Павильон Австрии на Expo-2020 будет из глины и песка

      6. Польша

      Авторы проекта павильона Польши признаются, что вдохновились миграцией птиц в теплые края и своим проектом хотели показать глобальные культурные и социальные связи между странами.

      Польща павільйон Експо 2020
      Павильон Польши на Всемирной выставке 2020 в Дубае

      7. Великобритания

      Павильон для Великобритании разработала художница и дизайнер Эс Девлин и назвала его "Павильоном поэзии".

      Здание будет оснащено перформативной структурой, которая будет использовать искусственный интеллект для написания стихов.

      павільйон Великобританія експо 2020

      Проект "Павильона поэзии" на Expo-2020

      Смотрите видео о "Павильоне поэзии" на выставке Expo-2020:

       

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      Теги: Новости недвижимости мира Крутые здания Архитектура ОАЭ Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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