21:15
19 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Какой уважаемый орган Бастрыкин не нашел у Путина. Мнения россиян о Крыме
      Вєсті Кремля
      22:01, 18 марта
      Вести.UA: Языковой патруль Парубия. Новый тренд в украинской политике
      Вєсті.UA
      19:17, сегодня
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Стальное торнадо в Провансе: как строят очередной шедевр Фрэнка Гери – впечатляющее видео

      40 Читати новину українською
      Здание нового культурного центра в городе Арль на юге Франции
      Здание нового культурного центра в городе Арль на юге Франции / dezeen.com

      В городе Арль, что на Лазурном побережье Франции, завершается строительство нового невероятного творения одного из самых влиятельных архитекторов современности Фрэнка Гери.

      Известный канадско-американский архитектор, лауреат Притцкеровской премии Фрэнк Гери накануне отпраздновал свой 90-й день рождения.

      Читайте также: Как во Франции почтальон 33 года строил собственный "Идеальный дворец": поразительная история

      Недвижимость 24 писала о его самых известных сооружениях, которые можно увидеть в разных уголках мира.

      В 2020-м очередное фантастическое творение по проекту Фрэнка Гери появится на Лазурном побережье Франции в городе Арль.

      Закрученная башня, которая на первый взгляд напоминает неуклюжее нагромождение стекла и металла, станет форпостом современного культурного центра фонда Luma.

      будівля культурний центр Френк Гері Франція Арль
      Вид Арля с башней нового культурного центра//Фото: dezeen.com

      Проект заказала наследница фармацевтической империи Hoffmann-LaRoche Майя Хоффман.

      По данным издания ArtNet, на проект современного культурного центра в Арле она выделила 150 миллионов евро. Он расположился на месте бывших железнодорожных мастерских.

      Башня, спроектированная Фрэнком Гери, имеет высоту 56 метров и выполнена из стекла и бетона. Блестящие алюминиевые панели устанавливают над конструкцией в форме круглого стеклянного атриума, который напоминает знаменитый римский театр – один из символов города.

      Фасад здания должен символизировать исторические руины, которые в свое время вдохновляли Винсента Ван Гога, – некоторое время он жил в Арле.

       

      Открытие башни Bâtiment Ressource (Здание Ресурса), спроектированного Фрэнком Гери, запланировано на 2020-й год.

      Тем временем в фонде Luma показывают, как неординарное сооружение выглядит во всей красе в процессе возведения.

      Строительство башни нового культурного центра в Арле: смотрите видео

      смотрите также:
      •  
      blog_ava
      Отставка Назарбаева: как на решение экс-президента Казахстана отреагировали в России
      сегодня
      1164
      Теги: Строительство Новости недвижимости Крутые здания Новости культуры Архитектура Исскусство Новости Франции Новости недвижимости мира
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Рінат Ахметов і електроенергія: як олігарх наживається на українцях
      сегодня , 21:00 Рінат Ахметов і електроенергія: як олігарх наживається на українцях
      Сергій Лещенко 19
      Як українці "віддають" свої гроші на підкуп виборців
      сегодня , 20:00 Як українці "віддають" свої гроші на підкуп виборців
      Тетяна Острікова 85
      Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      сегодня , 19:25 Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      290
      Оновлення Верховного суду під загрозою: кожен четвертий недоброчесний може стати суддею
      сегодня , 19:00 Оновлення Верховного суду під загрозою: кожен четвертий недоброчесний може стати суддею
      Роман Маселко 35
      Розвідка "без голови": чому Порошенко звільнив головного розвідника України, і хто його замінить
      сегодня , 18:59 Розвідка "без голови": чому Порошенко звільнив головного розвідника України, і хто його замінить
      Наталя Ромашова 1259
      Дача и квартиры жены: какой недвижимостью владеет Анатолий Гриценко
       2 марта , 21:01
      Ежедневно или раз в год: как часто надо убирать дома – инфографика
       9 марта , 10:45
      Недвижимость в оккупированном Луганске: кто и сколько на ней сейчас зарабатывает
       12 марта , 10:18
      Дом в подарок: что предлагают за переезд в итальянскую деревню
       8 марта , 19:10
      Что делает Brexit с ценами на элитное жилье в Лондоне
       6 февраля , 13:49
      Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
       25 марта , 10:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук