Стальное торнадо в Провансе: как строят очередной шедевр Фрэнка Гери – впечатляющее видео

В городе Арль, что на Лазурном побережье Франции, завершается строительство нового невероятного творения одного из самых влиятельных архитекторов современности Фрэнка Гери.

Известный канадско-американский архитектор, лауреат Притцкеровской премии Фрэнк Гери накануне отпраздновал свой 90-й день рождения.

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Недвижимость 24 писала о его самых известных сооружениях, которые можно увидеть в разных уголках мира.

В 2020-м очередное фантастическое творение по проекту Фрэнка Гери появится на Лазурном побережье Франции в городе Арль.

Закрученная башня, которая на первый взгляд напоминает неуклюжее нагромождение стекла и металла, станет форпостом современного культурного центра фонда Luma.



Вид Арля с башней нового культурного центра//Фото: dezeen.com

Проект заказала наследница фармацевтической империи Hoffmann-LaRoche Майя Хоффман.

По данным издания ArtNet, на проект современного культурного центра в Арле она выделила 150 миллионов евро. Он расположился на месте бывших железнодорожных мастерских.

Башня, спроектированная Фрэнком Гери, имеет высоту 56 метров и выполнена из стекла и бетона. Блестящие алюминиевые панели устанавливают над конструкцией в форме круглого стеклянного атриума, который напоминает знаменитый римский театр – один из символов города.

Фасад здания должен символизировать исторические руины, которые в свое время вдохновляли Винсента Ван Гога, – некоторое время он жил в Арле.

Открытие башни Bâtiment Ressource (Здание Ресурса), спроектированного Фрэнком Гери, запланировано на 2020-й год.

Тем временем в фонде Luma показывают, как неординарное сооружение выглядит во всей красе в процессе возведения.

Строительство башни нового культурного центра в Арле: смотрите видео