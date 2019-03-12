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      Как во Франции почтальон 33 года строил собственный "Идеальный дворец": поразительная история

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      Идеальный дворец почтальона Фердинанда Шеваля
      Идеальный дворец почтальона Фердинанда Шеваля / Фото из открытых источников

      Жил себе в Отрове мужчина, никого не трогал и разносил письма. Как-то в его голове поселилась идея – "Хочу собственный дворец". Замысел, так сказать, смелый. Ведь... кхх... в XIX веке почтальоны вроде истеблишментом Франции не были. Ветер танцует в карманах, единомышленников/единомышленниц нет. Но есть желание. И строительные материалы тоже есть. Где? Повсюду.

      Уникальное сооружение, в котором каждая деталь продумана до мелочей, собственноручно построил почтальон Фердинанд Шеваль. На воплощение своей мечты мужчина потратил 33 года – с 1879 по 1912.

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      Однажды он начал собирать камни для будущего дворца. Поразительная настойчивость и чрезвычайно сильная внутренняя мотивация заставляли его это делать 20 лет. Параллельно почтальон изучал архитектурные стили разных времен.


      Идеальный дворец почтальона Фердинанда Шеваля

      После этого он уволился с работы и взялся за строительство. На это ушло еще 13 лет. Но результат оказался потрясающим. Так, мечта из камня, цемента и проволоки в разностилевой оболочке стала достопримечательностью Отрова и символом несгибаемости на пути к заветному желанию.


      Идеальный дворец почтальона Фердинанда Шеваля

      Сам Шеваль в своей автобиографии написал об этом так: "Неважно, какого вы возраста и чего хотите достичь. Пока вы достаточно смелы, стойки и готовы упорно работать, вы непременно добьетесь успеха".


      Идеальный дворец почтальона Фердинанда Шеваля


      Идеальный дворец почтальона Фердинанда Шеваля


      Идеальный дворец почтальона Фердинанда Шеваля


      Идеальный дворец почтальона Фердинанда Шеваля


      Идеальный дворец почтальона Фердинанда Шеваля


      Идеальный дворец почтальона Фердинанда Шеваля


      Идеальный дворец почтальона Фердинанда Шеваля

      Идеальный дворец почтальона Фердинанда Шеваля: смотрите фото

       

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      Теги: Новости недвижимости Новости культуры Крутые здания Архитектура
      Источник: 24 Канал
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