Жив собі в Отрові чоловік, нікого не чіпав і розносив листи. Якось в його голові оселилась ідея – "Хочу власний палац". Задум, так би мовити, сміливий. Бо... кхх... у ХІХ столітті поштарі наче істеблішментом Франції не були. Вітер танцює в кишенях, однодумців/однодумиць немає. Але є бажання. І будівельні матеріали теж є. Де? Всюди.

Унікальну споруду, в якій кожна деталь продумана до дрібниць, побудував власноруч поштар Фердинанд Шеваль. На втілення своєї мрії чоловік витратив 33 роки – з 1879 по 1912.

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Одного дня він почав збирати камені для майбутнього палацу. Вражаюча наполегливість та надзвичайно сильна внутрішня мотивація змушували його це робити 20 років. Паралельно листоноша вивчав архітектурні стилі різних часів.



Ідеальний палац поштаря Фердинанда Шеваля

Після цього він звільнився з роботи та взявся за будівництво. На це пішло ще 13 років. Але результат виявився приголомшливим. Так мрія з каменю, цементу та дроту в різностильовій оболонці стала визначною пам’яткою Отрова та символом незламності на шляху до заповітного бажання.



Ідеальний палац поштаря Фердинанда Шеваля

Сам Шеваль у своїй автобіографії написав про це так: "Неважливо, якого ви віку і чого прагнете досягти. Поки ви досить сміливі, стійкі і готові наполегливо працювати, ви неодмінно досягнете успіху".



Ідеальний палац поштаря Фердинанда Шеваля



Ідеальний палац поштаря Фердинанда Шеваля



Ідеальний палац поштаря Фердинанда Шеваля



Ідеальний палац поштаря Фердинанда Шеваля



Ідеальний палац поштаря Фердинанда Шеваля



Ідеальний палац поштаря Фердинанда Шеваля



Ідеальний палац поштаря Фердинанда Шеваля

Ідеальний палац поштаря Фердинанда Шеваля: дивіться фото