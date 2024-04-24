Источники 24 Канала сообщили, что в России уменьшилось количество баз хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Ярцево и Роздорово Смоленской области. Ночью там произошло несколько мощных взрывов, что повлекло масштабный пожар и заставило персонал эвакуироваться.
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Поражены две нефтебазы "Роснефти"
Две базы хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Ярцево и Роздорово Смоленской области, принадлежащих компании "Роснефть", были атакованы дронами СБУ.
По информации от источников, в результате атаки, на объектах прозвучало несколько мощных взрывов, после чего там начался масштабный пожар и эвакуация персонала. Известно, что на этих базах находилось около 26 тысяч кубометров российского топлива.
СБУ продолжает эффективно уничтожать военную инфраструктуру и логистику, которые обеспечивают топливом российскую армию в Украине. Эти объекты есть и будут оставаться нашими абсолютно законными целями,
– отметил источник.
Удары по НПЗ России: последние новости
- В Институте изучения войны заявили, что удары по НПЗ России и наводнения привели к тому, что недельная переработка нефти в России достигла минимума за 11 месяцев. Впрочем, аналитики отмечают, что эти объемы все еще не являются критическими для экономики страны-агрессора.
- В то же время санкции, которые введены против России, препятствуют получить доступ к иностранному оборудованию, что так необходимо для ремонта нефтеперерабатывающих предприятий. В связи с этим, восстановление заводов может занять значительно больше времени.
- Также стало известно, что в России начали устанавливать антидронные сетки на НПЗ. Говорится о заводах российского производителя нефти "Башнефть".
- Глава республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, что продолжаются переговоры с Министерством обороны России с целью повышения безопасности на заводах горючего. Он отметил, что помимо установки защитных сеток, местные власти принимают "ряд решений" для обеспечения безопасности нефтеперерабатывающих заводов, но не разглашает подробностей на этот счет.