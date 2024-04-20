Об этом заявил глава республики Башкортостан Радий Хабиров.
Смотрите также Минус 25% из-за атак по НПЗ: российский экспорт дизтоплива упал
Российская защита от атак по НПЗ
Чиновник заявил, что сейчас ведутся переговоры с Министерством обороны России о повышении безопасности на таких заводах. Кроме защитных сеток, местные власти объявили о "ряде решений" для обеспечения безопасности НПЗ, однако, раскрывать детали он не стал.
"Башнефть" контролируется крупнейшим российским производителем нефти "Роснефть" и имеет несколько нефтеперерабатывающих заводов в регионе, важных для энергетического сектора страны.
Как пишут в издании, российские компании, которые продают защитные сетки, показывают на своих вебсайтах большие металлические сетки, которые почти полностью покрывают здания нефтеперерабатывающих заводов со всех сторон и удерживаются швартовыми тросами, прикрепленными к металлическим кольям в земле.
В Смоленской области дроны атаковали станции "Лукойл": кратко
- В Смоленской области ночью было тревожно, так в Кардымовском районе вспыхнул пожар на объекте топливно-энергетического комплекса. В частности, это подтвердил и губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, Кардымовский район атаковали беспилотники и понятное дело, Анохин утверждает, что все дроны сбили, однако возник пожар на НПЗ.
- На обнародованных видео местный житель охотно рассказал, что дроны атаковали нефтебазу "Кардымово", что в Смоленской области. Также мужчина утверждает, что пожар вспыхнул и на другом топливно-энергетическом объекте – "Нефтика".
- Стоит заметить, что нефтебаза "Кардымово" принадлежит ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт".