Об этом говорится в обзоре Института изучения войны. Аналитики ссылаются на данные агентства Bloomberg, которые свидетельствуют, что по состоянию на середину апреля, Россия перерабатывала 5,22 миллиона баррелей сырой нефти в сутки, что на 10 тысяч баррелей меньше среднего показателя в начале апреля.

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Как сказались удары по НПЗ

С января Россия перерабатывает 1,23 миллиона баррелей сырой нефти ежедневно на нефтеперерабатывающих заводах, по которым украинские войска нанесли удары дронами. Это на 280 тысяч баррелей меньше, чем до начала ударов ВСУ по заводам в конце января 2024 года.

Заметьте. По данным Bloomberg, по состоянию на 2 апреля удары украинских беспилотников вывели из строя 14% всех нефтеперерабатывающих мощностей в России.

Последствия наводнения

При этом усугубили ситуацию и наводнения. Так, в Оренбургской области 7 апреля был выведен из строя Орский нефтеперерабатывающий завод.

Поэтому, уменьшение российских нефтеперерабатывающих мощностей заставило Россию импортировать бензин из Казахстана и Беларуси, чтобы избежать дефицита и сдержать рост внутренних цен на бензин.

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Критическая ли ситуация и что будет дальше

Российские чиновники отмечают, что сокращение первичной переработки нефти в 2024 году приведет к росту объемов экспорта российской сырой нефти.

"Потенциальные удары беспилотников могут вывести из строя большую часть российских нефтеперерабатывающих мощностей и вызвать критические ограничения в российской нефтепереработке, которые начнут существенно влиять на производство дистиллятов в России", – говорится в отчете.

При этом пока, по словам обозревателей, украинские удары с беспилотников еще не имели значительного влияния на российское нефтеперерабатывающее производство или на внутренние российские или международные поставки сырой нефти и дистиллятов.

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