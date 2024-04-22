Об этом 24 Каналу рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп, добавив, что катастрофической ситуации на поле боя ожидать не стоит. Говорится об обвале фронта или существенных прорывах России. Ранее глава ГУР МО также об этом говорил.

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Эффект от помощи может быть мгновенным

"Если Кирилл Буданов имел в виду прорывы фронта, территориальные потери, то такого действительно не будет и это вполне вписывается в общую ситуацию. Во-первых, были подготовлены линии обороны, а во-вторых, пакет помощи США уже утвержден. Эффект от него должен быть мгновенным", – рассказал Давид Шарп.

Это не означает, что все в один миг станет намного лучше. Но, например, снаряды, которые мы экономили, больше не надо будет экономить хотя бы на одном, узком участке фронта. Это приведет к тому, что украинские военные смогут выпустить на несколько сотен снарядов в день больше. Поэтому, очевидно, что эффект будет.

С учетом помощи США, ее эффективности, которая в ближайшие недели проявится, то можно говорить, что Украина получает мощность и дополнительный потенциал для ведения успешных оборонительных действий,

– сказал израильский военный обозреватель.

Но не надо забывать, что противник также учится, имеет дополнительные резервы. Поэтому спокойно не будет, впереди тяжелые бои, но опираясь на помощь США, Украина будет иметь серьезный потенциал.

Уменьшатся ли потери со стороны Украины

По мнению Давида Шарпа, если учесть номенклатуру и специфику вооружения, которую мы получим от США, то количество уничтоженных оккупантов существенно увеличится, а потери среди военных ВСУ сократятся.

Можно рассмотреть это на примере артиллерии. Если артиллерия на десятки процентов больше выпускает боеприпасов, в частности, высокоточных, то противник на переднем крае несет потери, его наступательные действия меньше, а контрбатарейный огонь со стороны Украины – больше.

Если российская артиллерия стреляет меньше и не так точно, ты отгоняешь ее дальше, тогда оборона устойчива, потери украинцев меньше – все это прямые и очевидные связи,

– добавил военный обозреватель.

Они не будут заметны в первый день, но впоследствии проявятся. Более того, также поступят средства ПВО, ракеты, бронированная техника, экипировка – все это дает эффект: снижает собственные потери, а увеличивает потери противника,

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